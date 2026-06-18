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Канцлер Австрии выступил за переговоры с Россией по Украине - РИА Новости, 18.06.2026
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22:17 18.06.2026
Канцлер Австрии выступил за переговоры с Россией по Украине

Канцлер Австрии Штокер выступил за переговоры с Россией по Украине

© AP Photo / Omar HavanaКанцлер Австрии Кристиан Штокер беседует с представителями СМИ перед саммитом ЕС в Брюсселе
Канцлер Австрии Кристиан Штокер беседует с представителями СМИ перед саммитом ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что выступает за переговоры с Россией по Украине.
  • Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что выступает за переговоры с Россией по Украине, "потому что любой мир начинается с переговоров".
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
"Я всегда говорил, что выступаю за переговоры и за существование каналов для диалога, потому что любой мир начинается с переговоров. И если сейчас открываются каналы для переговоров, то на каком именно уровне это происходит, для меня не столь важно. Для меня важно, чтобы переговоры состоялись. Поэтому я отношусь к этому положительно", - сказал он журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, комментируя тему возможных переговоров с Россией по украинскому конфликту. Трансляция общения с прессой в прямом эфире велась на сайте Еврокомиссии.
Ранее газета Politico сообщала, что чиновники в ЕС опасаются визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву, поскольку это может означать, что американские власти хотят вести переговоры с РФ по Украине без участия Европы.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит.
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