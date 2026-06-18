Канцлер Австрии выступил за переговоры с Россией по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что выступает за переговоры с Россией по Украине.
- Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
ВЕНА, 18 июн - РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что выступает за переговоры с Россией по Украине, "потому что любой мир начинается с переговоров".
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
"Я всегда говорил, что выступаю за переговоры и за существование каналов для диалога, потому что любой мир начинается с переговоров. И если сейчас открываются каналы для переговоров, то на каком именно уровне это происходит, для меня не столь важно. Для меня важно, чтобы переговоры состоялись. Поэтому я отношусь к этому положительно", - сказал он журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, комментируя тему возможных переговоров с Россией по украинскому конфликту. Трансляция общения с прессой в прямом эфире велась на сайте Еврокомиссии.
Ранее газета Politico сообщала, что чиновники в ЕС опасаются визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву, поскольку это может означать, что американские власти хотят вести переговоры с РФ по Украине без участия Европы.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова начать переговоры с Европой, но никуда не спешит.
ЕС теряет роль в украинском урегулировании, считают в Австрии
26 января, 15:59