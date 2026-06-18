Краткий пересказ от РИА ИИ В Киеве сотрудники военкомата и полиции насильно затолкали в автомобиль мужчину с психическими отклонениями.

Ранее мужчину уже доставляли в военкомат, где он подвергся насилию.

После обращения в полицию и фиксации побоев сотрудники полиции и военкомата повторно задержали мужчину.

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата и полиции в Киеве насильно затолкали в свой автомобиль мужчину, имеющего психическое отклонение, сообщает украинское издание "Страна.ua".

"В Киеве на Минском массиве сотрудники ТЦК (территориальном центре комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) и полицейские насильно затолкали в служебное авто мужчину с психическими отклонениями", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Отмечается, что мужчина ранее уже находился в военкомате, где его били и душили удавкой. Ему удалось сбежать, после чего он обратился к адвокату и документально зафиксировал побои. Полиция, как утверждается, приняла заявление, и пострадавшему пообещали привезти телефон, который отобрали в военкомате. Но вместо мобильного полицейские привезли сотрудников военкомата, и вместе с ними повторно забрали мужчину, применив физическую силу.