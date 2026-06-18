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На Украине мобилизовали мужчину с психическими отклонениями - РИА Новости, 18.06.2026
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21:14 18.06.2026 (обновлено: 21:16 18.06.2026)
На Украине мобилизовали мужчину с психическими отклонениями

В Киеве сотрудники ТЦК и полиции насильно мужчину с психическими отклонениями

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве сотрудники военкомата и полиции насильно затолкали в автомобиль мужчину с психическими отклонениями.
  • Ранее мужчину уже доставляли в военкомат, где он подвергся насилию.
  • После обращения в полицию и фиксации побоев сотрудники полиции и военкомата повторно задержали мужчину.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата и полиции в Киеве насильно затолкали в свой автомобиль мужчину, имеющего психическое отклонение, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Киеве на Минском массиве сотрудники ТЦК (территориальном центре комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) и полицейские насильно затолкали в служебное авто мужчину с психическими отклонениями", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Отмечается, что мужчина ранее уже находился в военкомате, где его били и душили удавкой. Ему удалось сбежать, после чего он обратился к адвокату и документально зафиксировал побои. Полиция, как утверждается, приняла заявление, и пострадавшему пообещали привезти телефон, который отобрали в военкомате. Но вместо мобильного полицейские привезли сотрудников военкомата, и вместе с ними повторно забрали мужчину, применив физическую силу.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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