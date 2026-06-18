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Действия Украины приведут к более жестким ответным ударам, заявил Володин - РИА Новости, 18.06.2026
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Действия Украины приведут к более жестким ответным ударам, заявил Володин

Володин: действия Украины приведут к более жестким ответным ударам России

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Володин заявил, что действия Украины приведут к более жестким ответным ударам со стороны России.
  • Он отметил, что основные усилия следует направить на приближение победы в СВО.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Действия Украины приведут к тому, что Россия начнет наносить более жесткие ответные удары, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Их действия приведут и к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием - это однозначно", - сказал Володин ИС "Вести".
Он отметил, что сейчас основные усилия надо направить на приближение победы в СВО, "каждый на своем участке".
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