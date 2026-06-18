Действия Украины приведут к более жестким ответным ударам, заявил Володин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Володин заявил, что действия Украины приведут к более жестким ответным ударам со стороны России.
- Он отметил, что основные усилия следует направить на приближение победы в СВО.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Действия Украины приведут к тому, что Россия начнет наносить более жесткие ответные удары, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Их действия приведут и к нашему противодействию и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием - это однозначно", - сказал Володин ИС "Вести".
Он отметил, что сейчас основные усилия надо направить на приближение победы в СВО, "каждый на своем участке".