Действия Украины приведут к более жестким ответным ударам, заявил Володин

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Действия Украины приведут к тому, что Россия начнет наносить более жесткие ответные удары, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что сейчас основные усилия надо направить на приближение победы в СВО, "каждый на своем участке".