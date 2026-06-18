На Украине ограничили доступ к азартным играм для военнослужащих

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кабинет министров Украины принял постановление, ограничивающее доступ к азартным играм для военнослужащих ВСУ.
- Ведется техническая подготовка к запуску автоматической проверки пользователей азартных сервисов через государственные электронные реестры.
- При попытке входа будут блокироваться лица из реестра военных и реестра лудоманов, которым ограничен доступ к азартным играм.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Кабинет министров Украины принял постановление, которое ограничивает доступ к азартным играм для военнослужащих ВСУ, сообщает украинское министерство цифровой трансформации.
Ранее украинское минцифры сообщало, что совместно с минобороны готовит механизм, который ограничит доступ к азартным играм для ВСУ.
"Военным будут ограничивать доступ к азартным играм, правительство приняло постановление. Защищаем военнослужащих и их семьи от рисков и последствий игровой зависимости... Решение выработали вместе с минобороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минцифры.
По данным ведомства, сейчас ведется техническая подготовка к запуску автоматической проверки пользователей таких сервисов через государственные электронные реестры. При попытке входа будут блокироваться лица из реестра военных и реестра лудоманов, которым ограничен доступ к азартным играм.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявлял, что девять из десяти солдат ВСУ, несущих службу на передовой, страдают игровой зависимостью, в онлайн-казино они проигрывают свое жалование, после чего влезают в долги. В апреле 2024 года Владимир Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино на Украине.
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