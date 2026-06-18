На Украине ограничили доступ к азартным играм для военнослужащих

"Военным будут ограничивать доступ к азартным играм, правительство приняло постановление. Защищаем военнослужащих и их семьи от рисков и последствий игровой зависимости... Решение выработали вместе с минобороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минцифры.