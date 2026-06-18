Украина и Германия подписали соглашение о разработке ракет-перехватчиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Украины Федоров заявил о подписании соглашения с Писториусом о совместной разработке и производстве ракет-перехватчиков.
- Соглашение также предусматривает совместное производство наземных роботизированных комплексов для ВСУ в Германии.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о подписании с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом соглашения о совместной разработке и производстве ракет-перехватчиков.
"Вместе с Борисом Писториусом подписали соглашение о развитии противоракетной программы. Оно предусматривает совместную работу украинских и немецких компаний по разработке и производству современных ракет-перехватчиков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Федорова.
Ранее Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо.