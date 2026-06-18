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Украина и Германия подписали соглашение о разработке ракет-перехватчиков - РИА Новости, 18.06.2026
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19:18 18.06.2026
Украина и Германия подписали соглашение о разработке ракет-перехватчиков

Украина и ФРГ подписали соглашение о разработке ракет-перехватчиков

© Fotolia / bernanamogluЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Fotolia / bernanamoglu
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Украины Федоров заявил о подписании соглашения с Писториусом о совместной разработке и производстве ракет-перехватчиков.
  • Соглашение также предусматривает совместное производство наземных роботизированных комплексов для ВСУ в Германии.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о подписании с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом соглашения о совместной разработке и производстве ракет-перехватчиков.
"Вместе с Борисом Писториусом подписали соглашение о развитии противоракетной программы. Оно предусматривает совместную работу украинских и немецких компаний по разработке и производству современных ракет-перехватчиков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Федорова.
Соглашение также предусматривает совместное производство наземных роботизированных комплексов для ВСУ в Германии, отмечается в публикации.
Ранее Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо.
Ранее представитель украинского МИД Георгий Тихий пожаловался на то, что Киеву приходиться просить партнеров передать Украине ракеты для систем ПВО с истекающим сроком годности вместо передачи их на утилизацию.
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