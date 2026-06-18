Глава "Укрпочты" оскорбил украинцев, недовольных его огромной зарплатой

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил, что его ежемесячная зарплата составляет около 21 тысячи долларов.

Он оскорбительно высказался в адрес граждан, критикующих его зарплату.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава убыточной украинской государственной "Укрпочты" Игорь Смилянский оскорбил украинских граждан, критикующих его из-за огромной зарплаты.

В феврале Смилянский заявлял, что что его ежемесячная зарплата составляет 16 тысяч долларов после вычета налогов. По данным украинских СМИ, сумма выше - около 970 тысяч гривен или свыше 21 тысячи долларов в месяц.

В интервью украинскому YouTube-каналу "Апостроф TV" Смилянский оскорбительно высказался в адрес тех, кто, по его словам, "кричит про его зарплату".

"Так они налогов платят меньше", - добавил он.

В комментариях к записям Смилянского в соцсетях пользователи регулярно высказывают возмущение низким качеством и скоростью работы компании, а также огромной заработной платой ее руководителя.