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Глава "Укрпочты" оскорбил украинцев, недовольных его огромной зарплатой - РИА Новости, 18.06.2026
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17:45 18.06.2026 (обновлено: 18:03 18.06.2026)
Глава "Укрпочты" оскорбил украинцев, недовольных его огромной зарплатой

Глава "Укрпочты" Смилянский оскорбил критикующих его из-за зарплаты украинцев

© Фото : соцсети Игоря СмилянскогоГлава "Укрпочты" Игорь Смилянский
Глава Укрпочты Игорь Смилянский - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : соцсети Игоря Смилянского
Глава "Укрпочты" Игорь Смилянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил, что его ежемесячная зарплата составляет около 21 тысячи долларов.
  • Он оскорбительно высказался в адрес граждан, критикующих его зарплату.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава убыточной украинской государственной "Укрпочты" Игорь Смилянский оскорбил украинских граждан, критикующих его из-за огромной зарплаты.
В феврале Смилянский заявлял, что что его ежемесячная зарплата составляет 16 тысяч долларов после вычета налогов. По данным украинских СМИ, сумма выше - около 970 тысяч гривен или свыше 21 тысячи долларов в месяц.
В интервью украинскому YouTube-каналу "Апостроф TV" Смилянский оскорбительно высказался в адрес тех, кто, по его словам, "кричит про его зарплату".
"Так они налогов платят меньше", - добавил он.
В комментариях к записям Смилянского в соцсетях пользователи регулярно высказывают возмущение низким качеством и скоростью работы компании, а также огромной заработной платой ее руководителя.
Одним из ярких критиков Смилянского является депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), заявлявший в 2025 году, что глава "Укрпочты" назначил себе зарплату в 1,4 миллиона гривен или 31 тысячу долларов.
В феврале 2026 года Смилянский высказался против обязательного публичного декларирования доходов и имущества украинских чиновников. Сама же компания является глубоко убыточной и в 2024 году зафиксировала убыток в 10 миллионов долларов. Кроме того, в 2024 году соотношение долга к активам достигло 98%.
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