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В украинском городе запретили ставить песни и фильмы на русском языке - РИА Новости, 18.06.2026
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17:07 18.06.2026 (обновлено: 17:15 18.06.2026)
В украинском городе запретили ставить песни и фильмы на русском языке

В Кропивницком на Украине запретили ставить песни и фильмы на русском языке

CC BY-SA 4.0 / Evan 29 / Городской совет украинского города Кропивницкий
Городской совет украинского города Кропивницкий - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
CC BY-SA 4.0 / Evan 29 /
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты горсовета в Кропивницком проголосовали за мораторий на включение песен, клипов и фильмов на русском языке в общественных местах.
  • За решение о моратории проголосовали 24 депутата из 27 присутствующих.
  • Мораторий предусматривает запрет на использование русскоязычных материалов в различных общественных местах и мероприятиях.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Депутаты горсовета в областном центре Кропивницкий на Украине проголосовали за мораторий на включение в общественных местах песен, клипов и фильмов на русском языке, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Кропивницком (до переименования украинскими властями Кировоград – ред.) ввели мораторий на публичное использование русскоговорящего продукта. За данное решение 18 июня проголосовали депутаты городского совета во время сессии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
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Отмечается, что за это решение проголосовали 24 депутата из 27 присутствующих, трое не голосовали.
Мораторий предусматривает запрет на воспроизведение музыки, аудио- и видеоматериалов на русском языке в ТРЦ, заведениях торговли, кафе, ресторанах и транспорте. Также он запрещает проведение развлекательных, концертных, клубных, театральных и других публичных мероприятий с использованием русскоязычных продуктов; публичную популяризацию, продвижение и распространение русскоязычного продукта во время массовых мероприятий, в коммунальных учреждениях культуры, публичных учреждениях всех форм собственности, учебных заведениях, спорте и досуге.
Спикер Рады Руслан Стефанчук 12 июня сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
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