В украинском городе запретили ставить песни и фильмы на русском языке

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Депутаты горсовета в областном центре Кропивницкий на Украине проголосовали за мораторий на включение в общественных местах песен, клипов и фильмов на русском языке, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Отмечается, что за это решение проголосовали 24 депутата из 27 присутствующих, трое не голосовали.

Мораторий предусматривает запрет на воспроизведение музыки, аудио- и видеоматериалов на русском языке в ТРЦ, заведениях торговли, кафе, ресторанах и транспорте. Также он запрещает проведение развлекательных, концертных, клубных, театральных и других публичных мероприятий с использованием русскоязычных продуктов; публичную популяризацию, продвижение и распространение русскоязычного продукта во время массовых мероприятий, в коммунальных учреждениях культуры, публичных учреждениях всех форм собственности, учебных заведениях, спорте и досуге.