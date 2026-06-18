Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские дезертиры покупают документы погибших мобилизованных пенсионного возраста для легализации и уклонения от повторного призыва.
- Частные организации на Украине помогают дезертирам из ВСУ предпенсионного возраста восстанавливать документы на имена погибших или пропавших без вести украинцев.
- Стоимость услуги по оформлению документов составляет от 800 до 1000 долларов.
ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Украинские дезертиры покупают документы погибших мобилизованных пенсионного возраста для легализации и уклонения от повторного призыва, сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, на Украине действуют частные организации, оказывающие юридическую помощь жителям, в том числе по восстановлению утраченных документов. К ним начали обращаться дезертиры из ВСУ предпенсионного возраста, которые хотят избежать возвращения в армию. Организация ищет данные погибшего или пропавшего без вести украинца, достигшего пенсионного возраста и не попавшего в базу погибших, и оформляет паспорт с его именем и возрастом, но фотографией обратившегося дезертира.
"Допустим, дезертировал из ВСУ какой-нибудь Василий ближе к 50 годам. Находят 60-летнего мобилизованного, который погиб или умер, заявляют о потере паспорта, и Василию на территории Украины восстанавливают паспорт на имя этого погибшего", – сказал Лебедев.
Он отметил, что таким образом дезертиры легализуются и получают защиту от повторной мобилизации. Стоимость услуги составляет от 800 до 1000 долларов.
Как сообщали ранее РИА Новости в российских силовых структурах, на конец 2025 года в уголовном розыске за оставление позиций с оружием находились 161,5 тысячи человек, а около 480 тысяч военнослужащих суммарно сбежали из украинской армии. В это число также входят уничтоженные российскими бойцами украинские боевики, которых на фоне большого числа пропавших без вести иногда записывают в дезертиры. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщал, что на Украине возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство, а каждый месяц из ВСУ сбегают около 20 тысяч человек.
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22 июня 2022, 17:18