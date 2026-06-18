ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Украинские дезертиры покупают документы погибших мобилизованных пенсионного возраста для легализации и уклонения от повторного призыва, сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что таким образом дезертиры легализуются и получают защиту от повторной мобилизации. Стоимость услуги составляет от 800 до 1000 долларов.