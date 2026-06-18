Собственных баллистических ракет у Украины нет, рассказал аналитик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По заявлению Игоря Коротченко, возможности ВПК Украины по разработке и серийному производству баллистических ракет напрямую зависят от помощи Запада и в первую очередь Великобритании.
- Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинская баллистика изменит ход конфликта и статус Украины в мире.
- Коротченко уточнил, что Великобритания может участвовать в крупноузловой сборке ракет на территории Украины, поставляя узлы и блоки электронной аппаратуры, двигательные установки и другое оборудование для серийного выпуска крылатых ракет «Фламинго» и баллистических FP-7 и FP-9.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Возможности ВПК Украины по разработке и серийному производству баллистических ракет напрямую зависят от помощи Запада и в первую очередь Великобритании, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее министр обороны Украины Михаил Фёдоров в интервью телеканалу ТСН заявил, что "украинская баллистика изменит ход конфликта и статус Украины в мире".
"Возможности ВПК Украины в разработке и серийном производстве крылатых и баллистических ракет определяются прежде всего западной военно-технической помощью и в первую очередь Великобританией, где налажено их производство и транспортировка на Украину под видом гражданских грузов. Не исключена и крупноузловая сборка британских ракет на территории Украины", – сказал Коротченко.
Он уточнил, что в первую очередь это касается узлов и блоков электронной аппаратуры, двигательных установок и другого оборудования для серийного выпуска крылатых ракет "Фламинго" и баллистических FP-7 и FP-9.
"Это плод разработки и модернизации оборонной промышленности Соединённого Королевства и участия на конечном этапе украинских соисполнителей", – отметил аналитик.
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