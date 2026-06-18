Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Полтаве прогремели взрывы.
- В частях Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Полтаве, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Полтаве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в частях Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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22 июня 2022, 17:18