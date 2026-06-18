Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб заявил, что Украина пытается вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией.
- Эксперт предостерег, что со временем провокации Украины становятся все опаснее, и подчеркнул важность повышения дипломатических усилий для завершения конфликта.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Украина пытается вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией, заявил бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в эфире YouTube-канала.
"Это чрезвычайно опасная ситуация. Мы находимся в условиях, когда украинцы всерьез хотели бы, чтобы НАТО втянулась в конфликт с Россией. <…> Cамый выгодный для Украины вариант — это если силы НАТО вступят в прямое столкновение с Россией. Поэтому они хотели бы спровоцировать какой-то инцидент. <…> Русские это знают", — отметил он.
Вместе с тем эксперт предостерег, что Украина в своем стремлении может переступить опасную черту.
"Проблема в том, что со временем провокации становятся все опаснее. <…> Поэтому Соединенным Штатам крайне важно повысить дипломатические усилия, чтобы добиться завершения этого конфликта", — подчеркнул аналитик.
Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.