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"Опасная провокация". В США раскрыли, что Украина замыслила против России - РИА Новости, 18.06.2026
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03:25 18.06.2026 (обновлено: 14:56 18.06.2026)
"Опасная провокация". В США раскрыли, что Украина замыслила против России

Аналитик Биб: Киев путем провокаций пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб заявил, что Украина пытается вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией.
  • Эксперт предостерег, что со временем провокации Украины становятся все опаснее, и подчеркнул важность повышения дипломатических усилий для завершения конфликта.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Украина пытается вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией, заявил бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в эфире YouTube-канала.
"Это чрезвычайно опасная ситуация. Мы находимся в условиях, когда украинцы всерьез хотели бы, чтобы НАТО втянулась в конфликт с Россией. <…> Cамый выгодный для Украины вариант — это если силы НАТО вступят в прямое столкновение с Россией. Поэтому они хотели бы спровоцировать какой-то инцидент. <…> Русские это знают", — отметил он.
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Вместе с тем эксперт предостерег, что Украина в своем стремлении может переступить опасную черту.
"Проблема в том, что со временем провокации становятся все опаснее. <…> Поэтому Соединенным Штатам крайне важно повысить дипломатические усилия, чтобы добиться завершения этого конфликта", — подчеркнул аналитик.
Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. В Кремле также подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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