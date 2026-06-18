В Сумах прогремел еще один взрыв

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

В ночь на четверг украинские СМИ уже сообщали о взрыве в Сумах.