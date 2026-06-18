Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и Полтаве прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- В Киеве произошел еще один взрыв, о чем телеканал сообщил спустя две минуты после первого сообщения.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и Полтаве, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Киеве прогремел взрыв... Взрывы также звучат в Полтаве", - говорится в сообщениях в Telegram-канале "Общественного".
Спустя две минуты телеканал сообщил о еще одном взрыве в Киеве.
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22 июня 2022, 17:18