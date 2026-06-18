Краткий пересказ от РИА ИИ
- Войсковой священник группировки «Днепр» Владимир Аксенов заявил, что киевский режим использует оккультные практики и язычество для отключения христианской совести у людей.
- Священник сравнил эти действия с деятельностью нацистской организации «Аненербе».
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Киевский режим использует оккультные практики и язычество для того, чтобы отключить у людей христианскую совесть, и эти действия сопоставимы с деятельностью нацистской организации "Аненербе", заявил РИА Новости войсковой священник группировки "Днепр" Владимир Аксенов.
По его словам, христианин – это человек, который в первую очередь имеет совесть. В язычестве же совесть не нужна.
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"Все инстинкты нужно отключать, чтобы одержать победу над врагом, убить его каким-то извращенным способом. Конечно, это все есть, и с этим мы сталкиваемся", – заключил представитель духовенства.
"Аненербе" (в переводе с немецкого – "Наследие предков") – нацистская научно-исследовательская и оккультная организация, действовавшая в Германии с 1935 по 1945 год в структуре СС. Она занималась псевдонаучными изысканиями для обоснования расовой теории, а также активно практиковала спиритизм, эзотерику и оккультизм, отправляя экспедиции по всему миру в поисках магических артефактов. В России публичная демонстрация символики, связанной с нацистской Германией и ее организациями, в том числе "Аненербе", запрещена законом и преследуется как пропаганда нацизма.