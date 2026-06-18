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Украинский священник сравнил действия Киева с деятельностью "Аненербе" - РИА Новости, 18.06.2026
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Украинский священник сравнил действия Киева с деятельностью "Аненербе"

Священник Аксенов: Киев использует оккультные практики для отключения совести

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Войсковой священник группировки «Днепр» Владимир Аксенов заявил, что киевский режим использует оккультные практики и язычество для отключения христианской совести у людей.
  • Священник сравнил эти действия с деятельностью нацистской организации «Аненербе».
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Киевский режим использует оккультные практики и язычество для того, чтобы отключить у людей христианскую совесть, и эти действия сопоставимы с деятельностью нацистской организации "Аненербе", заявил РИА Новости войсковой священник группировки "Днепр" Владимир Аксенов.
"Взять фашистскую Германию. Ведь там тоже идеология была. "Аненербе" – они занимались оккультными практиками, спиритизмом и так далее. Поскольку Киев эту линию взял для себя, естественно, там тоже", – сказал священник.
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"Все инстинкты нужно отключать, чтобы одержать победу над врагом, убить его каким-то извращенным способом. Конечно, это все есть, и с этим мы сталкиваемся", – заключил представитель духовенства.
"Аненербе" (в переводе с немецкого – "Наследие предков") – нацистская научно-исследовательская и оккультная организация, действовавшая в Германии с 1935 по 1945 год в структуре СС. Она занималась псевдонаучными изысканиями для обоснования расовой теории, а также активно практиковала спиритизм, эзотерику и оккультизм, отправляя экспедиции по всему миру в поисках магических артефактов. В России публичная демонстрация символики, связанной с нацистской Германией и ее организациями, в том числе "Аненербе", запрещена законом и преследуется как пропаганда нацизма.
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