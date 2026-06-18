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"Решающее сражение". На Западе заявили о переломной ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 18.06.2026
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01:38 18.06.2026 (обновлено: 01:42 18.06.2026)
"Решающее сражение". На Западе заявили о переломной ситуации в зоне СВО

L'AntiDiplomatico: киевский режим и Запад настроены продолжать боевые действия

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • L'AntiDiplomatico пишет, что, несмотря на потери, киевский режим настроен продолжать военные действия.
  • Глава киевского режима безосновательно манипулирует западными союзниками, предлагая им формулу "дайте нам деньги, и мы принесем вам победу над Россией", и те подчиняются.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Киевский режим прекрасно понимает, что в скором времени потерпит поражение, но настроен продолжать военные действия, пишет L'AntiDiplomatico.
"Несмотря на потери и приближение решающего сражения, которое позволит российской армии добраться до запланированных границ Донецкой Народной Республики, завершив освобождение Донбасса, киевская хунта и ее западные спонсоры, похоже, непреклонно настроены на вариант продолжения конфликта до последнего украинца", — говорится в публикации.
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При этом издание подчеркивает, что главе киевского режима удается безосновательно манипулировать западными союзниками.
"Зеленский всегда предлагает, казалось бы, неизменно эффективную формулу: "даже если у нас не хватает солдат и оружия, дайте нам деньги, и мы принесем вам победу над Россией". И западные спонсоры подчиняются!" — заключают авторы материала.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские подразделения освободили населенный пункт Кутузовка в ДНР, уничтожив за сутки до 1370 военнослужащих ВСУ и 12 бронемашин на различных направлениях СВО.
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