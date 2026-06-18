Краткий пересказ от РИА ИИ
- L'AntiDiplomatico пишет, что, несмотря на потери, киевский режим настроен продолжать военные действия.
- Глава киевского режима безосновательно манипулирует западными союзниками, предлагая им формулу "дайте нам деньги, и мы принесем вам победу над Россией", и те подчиняются.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Киевский режим прекрасно понимает, что в скором времени потерпит поражение, но настроен продолжать военные действия, пишет L'AntiDiplomatico.
"Несмотря на потери и приближение решающего сражения, которое позволит российской армии добраться до запланированных границ Донецкой Народной Республики, завершив освобождение Донбасса, киевская хунта и ее западные спонсоры, похоже, непреклонно настроены на вариант продолжения конфликта до последнего украинца", — говорится в публикации.
При этом издание подчеркивает, что главе киевского режима удается безосновательно манипулировать западными союзниками.
"Зеленский всегда предлагает, казалось бы, неизменно эффективную формулу: "даже если у нас не хватает солдат и оружия, дайте нам деньги, и мы принесем вам победу над Россией". И западные спонсоры подчиняются!" — заключают авторы материала.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские подразделения освободили населенный пункт Кутузовка в ДНР, уничтожив за сутки до 1370 военнослужащих ВСУ и 12 бронемашин на различных направлениях СВО.
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