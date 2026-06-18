В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве с 00:34 по московскому времени объявлена воздушная тревога.
- Воздушная тревога также объявлена в Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Черкасской, Житомирской и Полтавской областях Украины.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги звучит в Киеве с 00.34 мск.
Кроме того, воздушная тревога объявлена в Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Черкасской, Житомирской, Полтавской областях Украины.
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22 июня 2022, 17:18