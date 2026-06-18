Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чернигове прогремел взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- В Черниговской области звучат сирены воздушной тревоги.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Чернигове, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в Черниговской области.
"В Чернигове был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области звучат сирены воздушной тревоги.
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