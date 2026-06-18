"Инвестировали в демонов". Зеленский готовится к конфликту с союзником

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Польские власти неоднократно предупреждали Киев о последствиях чествования нацистских пособников из ОУН-УПА*, но Зеленский все проигнорировал. Теперь дальнейшая поддержка Варшавой киевского режима под вопросом. О ссоре союзников — в материале РИА Новости.

Двойная провокация

После того как Зеленский ради "восстановления исторических традиций национальной армии" назвал одно из подразделений Сил специальных операций в честь "героев Украинской повстанческой армии*" и разразился скандал, в столицу Польши спешно приехал глава его офиса Кирилл Буданов**.

Но оправдаться за героизацию тех, кто устроил Волынскую резню, убив десятки тысяч безоружных поляков, не так-то просто.

Буданов** удостоился бесед с министром обороны Владиславом Косиняком-Камышем, руководителем Бюро международной политики Марчином Пшидачем и главой Бюро национальной безопасности Бартошем Гродецким. Они еще раз напомнили об отношении поляков к бандеровцам.

Косиняк-Камыш потребовал переименовать подразделение ВСУ. Да, Варшава и Киев — партнеры, но "есть границы, которые нельзя переступать", указал он. По словам Рафала Лескевича, пресс-секретаря президента Польши, Зеленскому дали на это несколько дней. Если он не выполнит требование, его лишат ордена Белого орла. Об этом сказал сам лидер страны — Кароль Навроцкий.

"Иногда меня тоже злят неразумные заявления с той стороны границы", — признался глава правительства Дональд Туск. И добавил: он лично много "инвестировал в то, чтобы одолеть демонов прошлого". Не помогло.

© AP Photo / Leon Neal Премьер-министр Польши Дональд Туск © AP Photo / Leon Neal Премьер-министр Польши Дональд Туск

Экс-премьер Лешек Миллер в эфире телеканала Polsat News обвинил Зеленского в двойной провокации — чествовании УПА* и визите Буданова**.

"Он мог бы послать министра иностранных дел или его заместителя. Буданов** же — отпетый бандеровец", — пояснил бывший глава правительства.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Кирилл Буданов** © AP Photo / Evgeniy Maloletka Кирилл Буданов**

Курс на конфронтацию

В этих условиях Зеленский перестал пользоваться аэропортом в Жешуве, откуда он обычно вылетал на международные встречи. Теперь предпочитает пересаживаться на самолет в Молдавии.

Туск уточнил: Жешув ему не закрывали. Тем не менее Зеленский и в Лондон, и на саммит G7 улетал именно из Кишинева. Причем самолет проходил техобслуживание в Кракове, однако специально для главы киевского режима в последний момент его перегоняли в молдавскую столицу.

© AP Photo / Markus Schreiber Владимир Зеленский © AP Photo / Markus Schreiber Владимир Зеленский

Нежелание Киева с уважением относиться к исторической памяти поляков приведет к конфронтации с Варшавой, предупредил Косиняк-Камыш. Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак подчеркнул: Польша не должна давать добро на вступление Украины в Евросоюз, пока там не откажутся от бандеровской идеологии.

Ничего кроме денег

В конце прошлого года польское издание Altair Agencja Lotnicza подсчитало, что с 2022-го по 2025-й Варшава потратила на военную помощь Киеву пять миллиардов долларов. Кроме бронетехники, крылатых ракет и ремкомплектов, ВСУ предоставили полигоны, где обучались свыше 60 тысяч военнослужащих. Больше такого, похоже, не будет.

"Узнаем ли мы когда-нибудь, что случилось с нашими деньгами?" — задался вопросом бывший премьер Миллер. Поляки возмущены. В соцопросе SW Research более половины респондентов (51,9 процента) выразили негодование героизацией УПА*.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Мужчина с флагом Польши в Варшаве © AP Photo / Czarek Sokolowski Мужчина с флагом Польши в Варшаве

"Люди понимают, что эти действия противоречат видению польско-украинского сотрудничества по сдерживанию России", — отметил польский эксперт в области внешней политики и международных отношений Славомир Дембский.

Политолог Александр Дудчак считает, что публичные скандалы польские власти устраивают намеренно, рассчитывая выторговать у ЕС какие-то преференции. С симпатиями Киева к нацистским пособникам им уже давно все ясно.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Протестующие польские фермеры © AP Photo / Czarek Sokolowski Протестующие польские фермеры

"Выделять шесть миллиардов евро из Европейского фонда мира на нужды Украины они не хотят и готовы драться до последнего за компенсацию за поставки вооружений. Также Варшава, возможно, попытается получить средства из Европы на продолжение программ для украинских беженцев", — объясняет аналитик.

Кроме того, добавляет он, Польша видит в Украине экономического конкурента на международном рынке сельхозпродукции. И воспользуется скандалом как поводом для перекрытия Киеву дороги в ЕС.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.