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"Инвестировали в демонов". Зеленский готовится к конфликту с союзником - РИА Новости, 18.06.2026
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08:00 18.06.2026 (обновлено: 08:01 18.06.2026)
"Инвестировали в демонов". Зеленский готовится к конфликту с союзником

Дудчак: Польша хочет добиться выгод от ЕС, устраивая скандал с Украиной

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский на саммите G7 во Франции
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский на саммите G7 во Франции
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Польские власти неоднократно предупреждали Киев о последствиях чествования нацистских пособников из ОУН-УПА*, но Зеленский все проигнорировал. Теперь дальнейшая поддержка Варшавой киевского режима под вопросом. О ссоре союзников — в материале РИА Новости.

Двойная провокация

После того как Зеленский ради "восстановления исторических традиций национальной армии" назвал одно из подразделений Сил специальных операций в честь "героев Украинской повстанческой армии*" и разразился скандал, в столицу Польши спешно приехал глава его офиса Кирилл Буданов**.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарш памяти жертв Волынской резни в Польше
Марш памяти жертв Волынской резни в Польше - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марш памяти жертв Волынской резни в Польше
Но оправдаться за героизацию тех, кто устроил Волынскую резню, убив десятки тысяч безоружных поляков, не так-то просто.
Буданов** удостоился бесед с министром обороны Владиславом Косиняком-Камышем, руководителем Бюро международной политики Марчином Пшидачем и главой Бюро национальной безопасности Бартошем Гродецким. Они еще раз напомнили об отношении поляков к бандеровцам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
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Косиняк-Камыш потребовал переименовать подразделение ВСУ. Да, Варшава и Киев — партнеры, но "есть границы, которые нельзя переступать", указал он. По словам Рафала Лескевича, пресс-секретаря президента Польши, Зеленскому дали на это несколько дней. Если он не выполнит требование, его лишат ордена Белого орла. Об этом сказал сам лидер страны — Кароль Навроцкий.
"Иногда меня тоже злят неразумные заявления с той стороны границы", — признался глава правительства Дональд Туск. И добавил: он лично много "инвестировал в то, чтобы одолеть демонов прошлого". Не помогло.
© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск
Экс-премьер Лешек Миллер в эфире телеканала Polsat News обвинил Зеленского в двойной провокации — чествовании УПА* и визите Буданова**.
"Он мог бы послать министра иностранных дел или его заместителя. Буданов** же — отпетый бандеровец", — пояснил бывший глава правительства.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКирилл Буданов**
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Кирилл Буданов**

Курс на конфронтацию

В этих условиях Зеленский перестал пользоваться аэропортом в Жешуве, откуда он обычно вылетал на международные встречи. Теперь предпочитает пересаживаться на самолет в Молдавии.
Туск уточнил: Жешув ему не закрывали. Тем не менее Зеленский и в Лондон, и на саммит G7 улетал именно из Кишинева. Причем самолет проходил техобслуживание в Кракове, однако специально для главы киевского режима в последний момент его перегоняли в молдавскую столицу.
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский
Нежелание Киева с уважением относиться к исторической памяти поляков приведет к конфронтации с Варшавой, предупредил Косиняк-Камыш. Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак подчеркнул: Польша не должна давать добро на вступление Украины в Евросоюз, пока там не откажутся от бандеровской идеологии.

Ничего кроме денег

В конце прошлого года польское издание Altair Agencja Lotnicza подсчитало, что с 2022-го по 2025-й Варшава потратила на военную помощь Киеву пять миллиардов долларов. Кроме бронетехники, крылатых ракет и ремкомплектов, ВСУ предоставили полигоны, где обучались свыше 60 тысяч военнослужащих. Больше такого, похоже, не будет.
"Узнаем ли мы когда-нибудь, что случилось с нашими деньгами?" — задался вопросом бывший премьер Миллер. Поляки возмущены. В соцопросе SW Research более половины респондентов (51,9 процента) выразили негодование героизацией УПА*.
© AP Photo / Czarek SokolowskiМужчина с флагом Польши в Варшаве
Мужчина с флагом Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мужчина с флагом Польши в Варшаве
"Люди понимают, что эти действия противоречат видению польско-украинского сотрудничества по сдерживанию России", — отметил польский эксперт в области внешней политики и международных отношений Славомир Дембский.
Политолог Александр Дудчак считает, что публичные скандалы польские власти устраивают намеренно, рассчитывая выторговать у ЕС какие-то преференции. С симпатиями Киева к нацистским пособникам им уже давно все ясно.
© AP Photo / Czarek SokolowskiПротестующие польские фермеры
Протестующие польские фермеры - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Протестующие польские фермеры
"Выделять шесть миллиардов евро из Европейского фонда мира на нужды Украины они не хотят и готовы драться до последнего за компенсацию за поставки вооружений. Также Варшава, возможно, попытается получить средства из Европы на продолжение программ для украинских беженцев", — объясняет аналитик.
Кроме того, добавляет он, Польша видит в Украине экономического конкурента на международном рынке сельхозпродукции. И воспользуется скандалом как поводом для перекрытия Киеву дороги в ЕС.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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ПольшаКиевВаршаваВладислав Косиняк-КамышДональд ТускАлександр ДудчакВооруженные силы УкраиныУкраинская повстанческая армия*G7Владимир Зеленский
 
 
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