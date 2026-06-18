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ВС России нанесли удар возмездия по объектам, связанным с ВСУ - РИА Новости, 18.06.2026
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09:04 18.06.2026 (обновлено: 10:06 18.06.2026)
ВС России нанесли удар возмездия по объектам, связанным с ВСУ

ВС РФ ответили на атаки Киева ударами по объектам ТЭК Украины, связанным с ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ.
  • Бойцы поразили склады горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод — в Полтавской.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ВС России нанесли удар возмездия по топливно-энергетической инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки киевского режима нанесен групповой удар <...> по объектам топливно-энергетического комплекса, <...> используемым в интересах ВСУ", — говорится в релизе.
Бойцы поразили склад горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод — в Полтавской. Армия применила высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности.
Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Сумах, Полтаве и Чернигове.
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