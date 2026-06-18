ВС России нанесли удар возмездия по объектам, связанным с ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ.
- Бойцы поразили склады горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод — в Полтавской.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ВС России нанесли удар возмездия по топливно-энергетической инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны.
Бойцы поразили склад горюче-смазочных материалов в Киевской области и нефтеперерабатывающий завод — в Полтавской. Армия применила высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18