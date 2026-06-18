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Королев: беговой центр на 400 посещений в сутки появится в Твери - РИА Новости, 18.06.2026
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
12:16 18.06.2026
Королев: беговой центр на 400 посещений в сутки появится в Твери

Виталий Королев: беговой центр построим в Твери на 400 посещений в сутки

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВременно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев: беговой центр на 400 посещений в сутки появится в Твери
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев: беговой центр на 400 посещений в сутки появится в Твери - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев: беговой центр на 400 посещений в сутки появится в Твери
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Беговой центр, которые смогут посещать более 400 человек в сутки, появится в Твери возле бывшего суворовского училища, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.
"Приступаем к созданию современного бегового центра в Твери. Он будет построен возле бывшего суворовского училища, площадка выбрана с учетом мнения тверитян. Лично убедился в правильности выбора наших жителей: территория привлекательна для тех, кто занимается бегом, удобна с точки зрения доступности – центр должен быть в центре", - сообщил глава региона на платформе "Макс".
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Он посетил будущий спортобъект и на месте дал ряд поручений по организации работ. Это проект Всероссийской федерации легкой атлетики при финансовой поддержке АНО "Евразия".
"Реализуем его в рамках соглашения, которое я подписал на питерском форуме с председателем Координационного совета организации, депутатом Госдумы Р Ф Аленой Аршиновой. Беговой центр смогут посещать более 400 человек в сутки, что важно – совершенно бесплатно!" - отметил он.
Современная инфраструктура, профессиональное покрытие позволят тверским спортсменам комфортно тренироваться. В планах проводить там любительские старты, мастер-классы, занятия для детей, семейные и городские мероприятия.
"Сегодня бег уже не просто спорт, а целое движение: на системной основе им занимаются более 2 миллионов россиян, и это число продолжает расти. Наши жители заряжены бегом и готовы достигать новых спортивных высот! Открыть беговой центр планируем уже в ближайшие месяцы", - резюмировал Королев.
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Тверская областьТверьВиталий КоролевГосдума РФ
 
 
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