Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев: беговой центр на 400 посещений в сутки появится в Твери

Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев: беговой центр на 400 посещений в сутки появится в Твери

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев: беговой центр на 400 посещений в сутки появится в Твери

Королев: беговой центр на 400 посещений в сутки появится в Твери

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Беговой центр, которые смогут посещать более 400 человек в сутки, появится в Твери возле бывшего суворовского училища, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

"Приступаем к созданию современного бегового центра в Твери . Он будет построен возле бывшего суворовского училища, площадка выбрана с учетом мнения тверитян. Лично убедился в правильности выбора наших жителей: территория привлекательна для тех, кто занимается бегом, удобна с точки зрения доступности – центр должен быть в центре", - сообщил глава региона на платформе "Макс".

Он посетил будущий спортобъект и на месте дал ряд поручений по организации работ. Это проект Всероссийской федерации легкой атлетики при финансовой поддержке АНО "Евразия".

"Реализуем его в рамках соглашения, которое я подписал на питерском форуме с председателем Координационного совета организации, депутатом Госдумы Р Ф Аленой Аршиновой. Беговой центр смогут посещать более 400 человек в сутки, что важно – совершенно бесплатно!" - отметил он.

Современная инфраструктура, профессиональное покрытие позволят тверским спортсменам комфортно тренироваться. В планах проводить там любительские старты, мастер-классы, занятия для детей, семейные и городские мероприятия.