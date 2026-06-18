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Решение о размещении в Польше военной базы США еще не принято, заявил Туск - РИА Новости, 18.06.2026
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17:56 18.06.2026
Решение о размещении в Польше военной базы США еще не принято, заявил Туск

Туск: решение о размещении в Польше постоянной военной базы США еще не принято

© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Туск заявил, что окончательное решение о размещении в Польше постоянной военной базы США еще не принято.
  • Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о позитивной реакции США на предложение Польши разместить на ее территории постоянную американскую военную базу.
  • В настоящее время на территории Польши расквартировано около десяти тысяч американских солдат, их присутствие осуществляется по принципу ротации.
БРЮССЕЛЬ, 18 июня - РИА Новости. Окончательное решение о размещении в Польше постоянной военной базы США еще не принято, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.
Ранее в четверг министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам, что США позитивно отреагировали на предложение Польши разместить на ее территории постоянную американскую военную базу.
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"Я являюсь оптимистом, но не ожидал такой быстрой и такой позитивной реакции на наши решения о подготовке Польши к организации постоянной базы", - сказал Туск.
При этом он отметил, что речь еще не идет об окончательном решении.
"Это еще не является окончательным решением. Министр (войны США Пит - ред.) Хексет честно говорит, что еще нужны детали, но мы находимся на очень хорошей дороге, чтобы получить решение о постоянной американской базе", - сказал польский премьер.
В настоящее время на территории Польши расквартировано около 10 тысяч американских солдат. Их присутствие осуществляется по принципу ротации.
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