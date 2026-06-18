Решение о размещении в Польше военной базы США еще не принято, заявил Туск

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Туск заявил, что окончательное решение о размещении в Польше постоянной военной базы США еще не принято.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о позитивной реакции США на предложение Польши разместить на ее территории постоянную американскую военную базу.

В настоящее время на территории Польши расквартировано около десяти тысяч американских солдат, их присутствие осуществляется по принципу ротации.

БРЮССЕЛЬ, 18 июня - РИА Новости. Окончательное решение о размещении в Польше постоянной военной базы США еще не принято, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.

Ранее в четверг министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам, что США позитивно отреагировали на предложение Польши разместить на ее территории постоянную американскую военную базу.

"Я являюсь оптимистом, но не ожидал такой быстрой и такой позитивной реакции на наши решения о подготовке Польши к организации постоянной базы", - сказал Туск

При этом он отметил, что речь еще не идет об окончательном решении.

"Это еще не является окончательным решением. Министр (войны США Пит - ред.) Хексет честно говорит, что еще нужны детали, но мы находимся на очень хорошей дороге, чтобы получить решение о постоянной американской базе", - сказал польский премьер.