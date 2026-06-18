Рейтинг@Mail.ru
ТРЦ "МЕГА Белая Дача" в пятницу возобновит работу в штатном режиме - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 18.06.2026
ТРЦ "МЕГА Белая Дача" в пятницу возобновит работу в штатном режиме

ТРЦ "МЕГА Белая Дача" в пятницу возобновит работу после падения частей БПЛА

© РИА Новости / Мария Алексеева | Перейти в медиабанкТорговый центр "Мега - Белая Дача" в Москве
Торговый центр Мега - Белая Дача в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Мария Алексеева
Перейти в медиабанк
Торговый центр "Мега - Белая Дача" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Торгово-развлекательный центр "МЕГА Белая Дача" возобновит работу в штатном режиме в пятницу.
  • Ранее обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра, произошло возгорание, после чего ТРЦ временно закрылся по техническим причинам.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Торгово-развлекательный центр "МЕГА Белая Дача" в пятницу возобновит работу в штатном режиме, сообщает администрация торгового центра.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра "Белая Дача", произошло возгорание. Позднее в ТРЦ сообщили о временном закрытии "МЕГА Белая Дача" по техническим причинам.
"Завтра "МЕГА Белая Дача" возобновит работу в обычном режиме, и наш торговый центр будет вновь открыт для гостей", - говорится в Telegram-канале ТРЦ.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
В Люберцах несколько зданий повреждены из-за атаки БПЛА
Вчера, 06:44
 
Московская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала