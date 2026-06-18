ТРЦ "МЕГА Белая Дача" в пятницу возобновит работу в штатном режиме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Торгово-развлекательный центр "МЕГА Белая Дача" возобновит работу в штатном режиме в пятницу.
- Ранее обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра, произошло возгорание, после чего ТРЦ временно закрылся по техническим причинам.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Торгово-развлекательный центр "МЕГА Белая Дача" в пятницу возобновит работу в штатном режиме, сообщает администрация торгового центра.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра "Белая Дача", произошло возгорание. Позднее в ТРЦ сообщили о временном закрытии "МЕГА Белая Дача" по техническим причинам.
"Завтра "МЕГА Белая Дача" возобновит работу в обычном режиме, и наш торговый центр будет вновь открыт для гостей", - говорится в Telegram-канале ТРЦ.