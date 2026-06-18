Премьер Малайзии вспомнил разговор с Путиным о трех тронах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пошутил над ставшей вирусной историей о трех тронах в Андреевском зале Кремля.
- Ибрагим заверил Путина, что у него по-прежнему только одна жена.
- Переговоры с российским лидером прошли в теплой и дружественной атмосфере и подтвердили высокий уровень отношений между Малайзией и Россией.
ДЖАКАРТА, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим рассказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным вновь пошутил над ставшей вирусной историей о трех тронах в Андреевском зале Кремля и заверил российского лидера, что у него по-прежнему только одна жена.
По словам малайзийского премьера, он в шутку сказал Путину, что, несмотря на продолжающиеся разговоры об этой истории, его семейное положение не изменилось.
"Я пошутил, что, хотя эта история продолжает обсуждаться, я по-прежнему придерживаюсь той же позиции — Азиза остается моей единственной женой", — отметил он.
Ранее широкую известность получила история, которую Анвар Ибрагим рассказал после посещения Андреевского зала Большого Кремлевского дворца. Премьер Малайзии обратил внимание на три трона в зале и в шутку предположил, что третий предназначен для второй жены царя. Президент РФ тогда добавил, что ответ премьер-министра Малайзии – это ответ настоящего мусульманина. История быстро разошлась в мировых СМИ и социальных сетях. Позже, выступая во время лекции в МГИМО, Ибрагим рассказал, что не все мусульмане разделяют точку зрения о многоженстве, "я все равно настаиваю - у меня только одна жена".
Встреча Путина и Ибрагима состоялась на полях юбилейного саммита Россия–АСЕАН в Казани.