Премьер Малайзии вспомнил разговор с Путиным о трех тронах

ДЖАКАРТА, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим рассказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным вновь пошутил над ставшей вирусной историей о трех тронах в Андреевском зале Кремля и заверил российского лидера, что у него по-прежнему только одна жена.