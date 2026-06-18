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В Троице-Сергиевой лавре рассказали, что сделать в день принесения "Троицы" - РИА Новости, 18.06.2026
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Религия
 
06:45 18.06.2026 (обновлено: 14:23 18.06.2026)
В Троице-Сергиевой лавре рассказали, что сделать в день принесения "Троицы"

В Троице-Сергиевой лавре призвали помолиться о передаче "Троицы" Рублева

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкИкона "Святая Троица" в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде
Икона Святая Троица в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Икона "Святая Троица" в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • День возвращения Церкви иконы "Троица" Рублева почтут на праздничных богослужениях в Троице-Сергиевой лавре 21–22 июня, рассказала пресс-секретарь наместника обители Юлия Буславская.
  • 21 июня в 17:00 епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл (Зинковский) проведет Всенощное бдение в Троицком соборе лавры, а 22 июня там же с 7:30 до 10:00 пройдет литургия и благодарственный молебен.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Молитвенно почтить день возвращения Церкви "Троицы" Рублева можно на праздничных богослужениях в Троице-Сергиевой лавре 21-22 июня, если присутствовать не получится, помолиться можно и в других храмах, рассказала РИА Новости пресс-секретарь наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла (Зинковского) Юлия Буславская.
"Принесение в лавру "Троицы" Рублева стало официальным праздником в церковном календаре. Владыка-наместник епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл (Зинковский) 21 июня в 17.00 проведет Всенощное бдение в Троицком соборе лавры, где находятся мощи преподобного Сергия Радонежского и "Троица" Рублева. А 22 июня там же с 7.30 до 10 утра пройдет литургия и благодарственный молебен за принесение иконы", - сказала Буславская.
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Она отметила, что по опыту прошлого года паломников 21-22 июня в монастыре ожидают "не меньше, чем на сам праздник Святой Троицы".
"Мы всех приглашаем посетить богослужения, помолиться соборно перед древней иконой. А тем, кто не сможет присутствовать в Лавре, можно почтить этот день молитвой в других храмах, зажечь свечи, заказать благодарственный молебен за принесение - возвращение Церкви этой иконы. Также на наших ресурсах можно будет посмотреть проповедь, часть богослужения, новости, фотографии", - заключила собеседница агентства.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею. В 2023 году президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. "Троица" 22 июня 2024 года была доставлена из столичного храма Христа Спасителя в лавру, которая находится в подмосковном Сергиевом Посаде. Икону поместили в иконостас Троицкого собора в специальный киот. В том же году в РПЦ установили на 22 июня ежегодное празднование дня принесения "Троицы" Рублева в Троице-Сергиеву лавру.
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