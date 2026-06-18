Трамп заключил мировое соглашение с племянницей, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заключил мировое соглашение со своей племянницей Мэри Трамп.

Ранее Дональд Трамп подал иск на 100 миллионов долларов, обвиняя племянницу в передаче его налоговых документов газете New York Times.

Иск Трампа в адрес газеты был отклонен.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заключил мировое соглашение со своей племянницей Мэри Трамп, против которой он подал иск на 100 миллионов долларов, сообщает в четверг издание Президент США Дональд Трамп заключил мировое соглашение со своей племянницей Мэри Трамп, против которой он подал иск на 100 миллионов долларов, сообщает в четверг издание Newsweek со ссылкой на судебные документы.

"Стороны рады сообщить, что они достигли мирового соглашения и надеются в ближайшие недели договориться о прекращении этого дела… после выполнения определенных предварительных условий", - процитировано в статье направленное в суд ходатайство.

Другие подробности там не приводятся. Дональд Трамп обвинял женщину в том, что она передала газете New York Times его налоговые документы. В сентябре 2020 года газета опубликовала статью, в которой утверждала, что Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. Издание указало, что получило информацию о налогах Дональда Трампа более за чем 20 лет, включая "сотни" компаний, которые составляют его "бизнес-империю".

Трамп подал в суд одновременно на племянницу и на газету, однако иск в адрес последней был отклонен.

Финансовые документы Трампа, прежде всего его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.