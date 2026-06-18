Рейтинг@Mail.ru
Трамп заключил мировое соглашение с племянницей, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 18.06.2026 (обновлено: 17:40 18.06.2026)
Трамп заключил мировое соглашение с племянницей, пишут СМИ

Newsweek: Трамп и его племянница достигли мирового соглашения

© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заключил мировое соглашение со своей племянницей Мэри Трамп.
  • Ранее Дональд Трамп подал иск на 100 миллионов долларов, обвиняя племянницу в передаче его налоговых документов газете New York Times.
  • Иск Трампа в адрес газеты был отклонен.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заключил мировое соглашение со своей племянницей Мэри Трамп, против которой он подал иск на 100 миллионов долларов, сообщает в четверг издание Newsweek со ссылкой на судебные документы.
"Стороны рады сообщить, что они достигли мирового соглашения и надеются в ближайшие недели договориться о прекращении этого дела… после выполнения определенных предварительных условий", - процитировано в статье направленное в суд ходатайство.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Трамп подал новый иск о клевете против WSJ
28 мая, 23:18
Другие подробности там не приводятся. Дональд Трамп обвинял женщину в том, что она передала газете New York Times его налоговые документы. В сентябре 2020 года газета опубликовала статью, в которой утверждала, что Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. Издание указало, что получило информацию о налогах Дональда Трампа более за чем 20 лет, включая "сотни" компаний, которые составляют его "бизнес-империю".
Трамп подал в суд одновременно на племянницу и на газету, однако иск в адрес последней был отклонен.
Финансовые документы Трампа, прежде всего его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.
Мэри Трамп постоянно критикует своего дядю, она пыталась судиться с ним из-за наследства, однако безуспешно. В 2020 году вышла написанная ею книга, посвященная нынешнему президенту США, под названием "Слишком много и всегда недостаточно. Как моя семья создала самого опасного человека в мире".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Противники реконструкции Кеннеди-центра подали иск против Трампа
24 марта, 11:11
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала