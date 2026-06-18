Вице-президент США оценил уровень интеллекта Трампа

ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что у президента Дональда Трампа один из самых высоких уровней IQ среди американских лидеров за всю историю Белого дома.

В конце мая врач Трампа Шон Барбабелла после планового медосмотра американского лидера заявил, что тот сохраняет крепкое здоровье, отличное когнитивное состояние и может исполнять свои обязанности.