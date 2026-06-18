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Вице-президент США оценил уровень интеллекта Трампа - РИА Новости, 18.06.2026
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17:20 18.06.2026
Вице-президент США оценил уровень интеллекта Трампа

Вэнс оценил уровень IQ Трампа как один из самых высоких среди президентов США

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что у Дональда Трампа один из самых высоких уровней IQ среди американских лидеров за всю историю Белого дома.
  • Врач Трампа Шон Барбабелла заявил, что президент сохраняет крепкое здоровье и отличное когнитивное состояние.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что у президента Дональда Трампа один из самых высоких уровней IQ среди американских лидеров за всю историю Белого дома.
"Если говорить исключительно об уровне интеллекта, он очень умный человек. Если бы Дональд Трамп прошел тест на IQ вместе с остальными 45, 46-ю президентами США, я гарантирую, что он был бы среди самых умных (президентов - ред.) или самым умным", - сказал Вэнс в интервью подкастеру Стиву Бартлетту.
В конце мая врач Трампа Шон Барбабелла после планового медосмотра американского лидера заявил, что тот сохраняет крепкое здоровье, отличное когнитивное состояние и может исполнять свои обязанности.
Ранее Трамп предлагал обязать американских лидеров и вице-президентов сдавать когнитивные тесты.
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