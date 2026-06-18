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Трамп назвал дураками критиков своей политики по Ирану - РИА Новости, 18.06.2026
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12:11 18.06.2026
Трамп назвал дураками критиков своей политики по Ирану

Трамп назвал дураками критикующих его за жесткое отношение к Ирану

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп назвал дураками критиков, считающих, что он действует недостаточно жестко в отношении Ирана.
  • Трамп заявил, что цены на нефть падают после начала прохода судов через Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал дураками критиков, которые считают, что он действует недостаточно жестко в отношении Ирана.
"Эти дураки, которые думают, что я был недостаточно жестким с Ираном, в то время как фондовый рынок только что достиг рекордного максимума, а цены на нефть падают, либо завистники, либо плохие люди, либо глупые", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп утверждал во вторник, что цены на нефть быстро снижаются после начала прохода судов через Ормузский пролив.
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