Трамп устал от телефонных разговоров с Нетаньяху, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп устал от телефонных разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, поскольку они обычно сводились к призывам израильского лидера к новым военным действиям.

Напряжение в отношениях Трампа и Нетаньяху усилилось, когда Трамп пытался добиться завершения конфликта с Ираном, а Нетаньяху стремился к его продолжению.

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп устал от телефонных разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет газета Президент США Дональд Трамп устал от телефонных разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет газета The Wall Street Journal

"Биби объясняет президенту, почему ему нужно что-то взорвать, почему израильская разведка знает, как это сделать и когда, а президент слушает. Звонки обычно одинаковые", — приводит издание слова высокопоставленного чиновника Белого дома.

Газета отмечает, что в последние недели между Трампом и Нетаньяху усилилось напряжение: американский президент пытался добиться завершения конфликта с Ираном , а израильский премьер стремился продолжать его.

Кроме того, как утверждают собеседники WSJ, при обсуждении ситуации в Ливане в одном из недавних разговоров Трамп спросил Нетаньяху, зачем тот "взрывает здания", и потребовал прекратить такие действия.

Теперь после подобных разговоров глава Белого дома все чаще спрашивает у своей администрации, насколько точны слова израильского премьера.

В ночь на 15 июня США и Иран объявили о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании. Подписание запланировано на 19 июня в Женеве . По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи , меморандум предусматривает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.