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Трамп устал от телефонных разговоров с Нетаньяху, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2026
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12:01 18.06.2026 (обновлено: 15:01 18.06.2026)
Трамп устал от телефонных разговоров с Нетаньяху, пишут СМИ

WSJ: Трамп устал от звонков Нетаньяху с призывами к новым ударам

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп устал от телефонных разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, поскольку они обычно сводились к призывам израильского лидера к новым военным действиям.
  • Напряжение в отношениях Трампа и Нетаньяху усилилось, когда Трамп пытался добиться завершения конфликта с Ираном, а Нетаньяху стремился к его продолжению.
ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп устал от телефонных разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет газета The Wall Street Journal.
"Биби объясняет президенту, почему ему нужно что-то взорвать, почему израильская разведка знает, как это сделать и когда, а президент слушает. Звонки обычно одинаковые", — приводит издание слова высокопоставленного чиновника Белого дома.
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Газета отмечает, что в последние недели между Трампом и Нетаньяху усилилось напряжение: американский президент пытался добиться завершения конфликта с Ираном, а израильский премьер стремился продолжать его.
Кроме того, как утверждают собеседники WSJ, при обсуждении ситуации в Ливане в одном из недавних разговоров Трамп спросил Нетаньяху, зачем тот "взрывает здания", и потребовал прекратить такие действия.
Теперь после подобных разговоров глава Белого дома все чаще спрашивает у своей администрации, насколько точны слова израильского премьера.
В ночь на 15 июня США и Иран объявили о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании. Подписание запланировано на 19 июня в Женеве. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, меморандум предусматривает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
При этом израильские власти заявили, что не выведут войска из буферной зоны на юге Ливана, несмотря на американо-иранское соглашение.
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В миреИранСШАИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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