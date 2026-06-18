Трамп сообщил о подписании соглашения с Ираном

Ранее в ночь на четверг официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что процедура произошла дистанционно в электронном режиме.

Согласно меморандуму о взаимопонимании, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздержаться от вмешательства во внутренние дела. Кроме того: