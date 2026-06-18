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Трамп сообщил о подписании соглашения с Ираном - РИА Новости, 18.06.2026
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02:30 18.06.2026 (обновлено: 03:59 18.06.2026)
Трамп сообщил о подписании соглашения с Ираном

Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном.
  • Документ завершает конфликт между странами.
ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном.
"Я только что подписал его", — сказал он журналистам во Франции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Война закончена: Америка обломалась, Иран стал сильнее, Израиль проиграл
16 июня, 08:00
Ранее в ночь на четверг официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что процедура произошла дистанционно в электронном режиме.
Ожидалось, что заключение сделки состоится 19 июня в Женеве. Как отмечал Вашингтон, в этот день полностью возобновится судоходство в Ормузском проливе.
Согласно меморандуму о взаимопонимании, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздержаться от вмешательства во внутренние дела. Кроме того:
  • США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум в 300 миллиардов долларов;
  • Вашингтон обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении;
  • Иран не будет производить или приобретать ядерное оружие;
  • стороны решат вопрос ядерных материалов под контролем МАГАТЭ.
  • ИРИ обязуется не брать плату с судов за проход через Ормуз в течение 60 дней.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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