Трамп сообщил о подписании соглашения с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном.
- Документ завершает конфликт между странами.
ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном.
"Я только что подписал его", — сказал он журналистам во Франции.
Ранее в ночь на четверг официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что процедура произошла дистанционно в электронном режиме.
Ожидалось, что заключение сделки состоится 19 июня в Женеве. Как отмечал Вашингтон, в этот день полностью возобновится судоходство в Ормузском проливе.
Согласно меморандуму о взаимопонимании, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздержаться от вмешательства во внутренние дела. Кроме того:
- США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум в 300 миллиардов долларов;
- Вашингтон обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении;
- Иран не будет производить или приобретать ядерное оружие;
- стороны решат вопрос ядерных материалов под контролем МАГАТЭ.
- ИРИ обязуется не брать плату с судов за проход через Ормуз в течение 60 дней.