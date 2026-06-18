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Трамп и Макрон поборолись на руках в Версале - РИА Новости, 18.06.2026
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01:17 18.06.2026
Трамп и Макрон поборолись на руках в Версале

Трамп и Макрон устроили силовое состязание после рукопожатия

© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Эвиане, Франция
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Эвиане, Франция - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Эвиане, Франция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон устроили силовое состязание после рукопожатия.
  • Трамп перехватил инициативу в состязании и демонстрировал превосходство, похлопывая Макрона по плечу и притягивая его запястье к себе.
  • Макрону удалось отыграться и притянуть запястье Трампа, после чего они отправились приветствовать Бриджит.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон после рукопожатия соединили руки в замок и устроили силовое состязание, на необычное приветствие лидеров обратило внимание РИА Новости.
Трамп на бронированном президентском автомобиле прибыл в Версаль, прилетев из Эвиана-ле-Бене. Макрон пошел встречать коллегу прямо к двери лимузина, оставив позади супругу Бриджит.
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Си Цзиньпин не дал Трампу перетянуть рукопожатие на себя
14 мая, 05:56
Классическое рукопожатие стороны сразу перевели в захват, сцепив правые ладони в замок, как делают профессиональные спортсмены. Борьба началась на стороне Франции, но американский лидер перехватил инициативу. Устанавливая доминирование, Трамп похлопал Макрона по плечу свободной рукой. Правую американский лидер притянул к себе. Демонстрируя превосходство, Трамп повторил маневр, снова прижав запястье Макрона к груди. Чтобы отыграть один балл, президенту Франции пришлось повернуть весь корпус. Когда Макрону, наконец, удалось притянуть запястье Трампа, он положил левую руку на спину американского лидера и они отправились приветствовать Бриджит.
В середине марта президент США заявил, что глава Франции скоро покинет своей пост. Срок полномочий Макрона истекает в мае 2027 года.
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В миреФранцияВерсальСШАЭммануэль МакронДональд Трамп
 
 
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