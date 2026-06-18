ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лично подписал копию соглашения с Ираном во время ужина с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Версальском дворце, утверждает журналист Axios Барак Равид.
Трамп лично подписал копию соглашения с Ираном, сообщил журналист
Журналист Axios: Трамп подписал соглашение с Ираном во время ужина с Макроном
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото