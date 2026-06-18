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Трамп лично подписал копию соглашения с Ираном, сообщил журналист - РИА Новости, 18.06.2026
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00:46 18.06.2026 (обновлено: 00:51 18.06.2026)
Трамп лично подписал копию соглашения с Ираном, сообщил журналист

Журналист Axios: Трамп подписал соглашение с Ираном во время ужина с Макроном

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лично подписал копию соглашения с Ираном во время ужина с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Версальском дворце, утверждает журналист Axios Барак Равид.
"Президент Трамп лично подписал копию соглашения во время ужина с президентом Франции в Версальском дворце. Фотография подписанного соглашения была направлена иранцам и странам-посредникам", – написал Равид в Х.
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