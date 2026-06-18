Трамп хочет наладить производство ракет для Украины в ЕС, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензионное производство ракет для Киева в Европе и на Украине.
- У США истощились запасы ракет из-за конфликта в Иране, а на наращивание производства нужно время.
- Соединенные Штаты производят некоторые виды вооружений за рубежом, но осторожно относятся к лицензионным соглашениям из-за соображений, связанных с интеллектуальной собственностью и цепочками поставок.
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензионное производство ракет для Киева в Европе и на Украине на фоне истощения американских запасов из-за конфликта в Иране, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Украине необходимы средства противовоздушной обороны, в частности ракеты-перехватчики, способные останавливать российские баллистические ракеты, которые умеют производить только США. Но поскольку США израсходовали свои запасы в Иране, а на наращивание производства нужно время, Трамп сообщил союзникам, что изучит возможность лицензирования", - пишет Блумберг со ссылкой на чиновников, говоривших на условиях анонимности.
Как отмечает издание, Соединенные Штаты производят некоторые виды вооружений за рубежом, в том числе ракеты Patriot, однако в целом Вашингтон очень осторожно относится к таким лицензионным соглашениям из соображений, связанных с интеллектуальной собственностью и цепочками поставок.
Ранее Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо.
Президент России Владимир Путин в июне 2024 года заявил, что поставки странами Запада оружия Украине и есть прямое участие в конфликте. При этом передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса - это путь к очень серьезным проблемам, подчеркивал он. Путин отмечал, что подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность.