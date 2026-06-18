Торимус начал сдерживать распространение вредителя каштана на Кавказе

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Курорт "Роза Хутор" получил результаты лабораторного анализа проб галлов каштана посевного, собранных весной, исследование подтвердило, что насекомое-энтомофаг торимус — естественный враг каштановой орехотворки — закрепился в лесах Большого Сочи и начал сдерживать развитие популяции главного вредителя каштана, сообщает пресс-служба "Интерроса".

Это первые результаты масштабной программы по сохранению каштана посевного в Кавказских горах в рамках партнерского соглашения владельца курорта " Роза Хутор " " Интерроса " и "Сириуса".

Программу реализуют Научно-технологический университет "Сириус" и курорт "Роза Хутор" совместно с Сочинским национальным парком и Всероссийским научно-исследовательским институтом лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ).

Восточная каштановая орехотворка стала одной из главных причин деградации каштановых лесов Кавказа в последнее десятилетие. Инвазивный вредитель поражает почки и молодые побеги каштана, снижает плодоношение и препятствует естественному обновлению лесов. Ситуацию дополнительно осложняют грибковые заболевания, которые ослабляют деревья и повышают их уязвимость. Это грозит потерей каштана посевного как важнейшего для горных экосистем вида.

Наиболее эффективным способом борьбы с вредителем биологи считают использование его естественного врага — насекомого-энтомофага торимуса. Он развивается внутри галлов — характерных наростов, которые образуются после поражения дерева каштановой орехотворкой, — и уничтожает орехотворку на стадии личинки.

Весной текущего года ученые обследовали 16 участков каштановых лесов Большого Сочи, включая территорию курорта "Роза Хутор". И лабораторный анализ ветвей с галлами показал, что торимус присутствует во всех исследованных районах Большого Сочи.

"По итогам обследований установлено: торимус присутствует во всех точках сбора проб, несмотря на различную удаленность от мест его первоначального выпуска. При этом плотность распространения энтомофага варьируется. В ряде районов он встречается массово. Полученные данные свидетельствуют: процесс натурализации торимуса — то есть, закрепления его популяции в природной среде — в лесах Большого Сочи практически завершен", — пояснил заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.

Он добавил, что в то же время торимусу только предстоит выполнить ключевую задачу — существенно снизить численность восточной каштановой орехотворки. В настоящее время энтомофаг только начинает оказывать регулирующее воздействие на популяцию вредителя.

По мнению ученых, на следующем этапе борьбы за сохранение каштановых лесов, больше половины которых расположено на территории Сочинского национального парка, должно стать создание локального производства этого насекомого — естественного врага каштановой орехотворки.

"Логичным следующим этапом работы по подавлению каштановой орехотворки может стать формирование локальной станции по производству торимуса. Ее появление позволит целенаправленно поддерживать и усиливать популяцию энтомофага в природной среде. При необходимости мы сможем проводить дополнительные выпуски торимуса, усиливая естественный механизм борьбы с вредителем", - добавил Гниненко.

Впервые нашествие главное вредителя каштана орехотворки в лесах Горного Причерноморья было выявлено в 2016 году. В 2021 году был произведен экспериментальный выпуск насекомого торимуса на территории Сочинского национального парка в качестве биологического средства борьбы с вредителем. Исследование его популяции и замеры эффективности торимуса в борьбе с вредителем стали возможными только спустя пять лет. Одной из задач нынешнего исследования стала оценка того, насколько успешно энтомофаг закрепился в природной среде и оказывает ли он влияние на численность вредителя.

Проблема деградации каштана на Кавказе носит комплексный характер. Медоносные деревья, ранее дававшие богатый урожай орехов как для людей, так и для лесных животных, страдают сразу от двух факторов. Первый — восточная каштановая орехотворка, которая поражает почки и молодые побеги. Второй — грибковые заболевания, ослабляющие деревья и влекущие усыхание их крон.

Исследование, которое проводили в лабораторном комплексе научно-технологического университета "Сириус", позволило определить и второе направление работы по сохранению каштана — борьбу с грибковой инфекцией Cryphonectria parasitica. Она остается основной причиной деградации каштановых лесов Кавказа. Как поясняет ведущий научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата научно-технологического университета "Сириус", доктор биологических наук Павел Силкин, перспективным решением может стать использование гиповирулентных (ослабленных) штаммов Cryphonectria parasitica, зараженных вирусом.

При контакте с агрессивным штаммом такой носитель способен передавать вирус, давая здоровому дереву шанс справиться с заражением самостоятельно. Ученые планируют осуществить искусственное заражение язв гиповирулентными штаммами, что запустит процесс передачи вируса патогену.