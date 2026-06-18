Эксперт оценил перспективы строительства тоннеля между Россией и Аляской

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Проект строительства тоннеля через Берингов пролив между Россией и США может дать импульс сотрудничеству двух стран в энергетическом секторе, добыче и переработке ресурсов, а также в развитии искусственного интеллекта. заявил доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.
- Для успешной реализации проекта необходимо будет сделать доступной Чукотку, построить железную и автомобильную дороги для перевозки грузов.
МУРМАНСК, 18 июн – РИА Новости. Строительство тоннеля под Беринговым проливом между Россией и США в перспективе могло бы дать импульс сотрудничеству двух стран в разных сферах, в том числе в том, что касается энергетического сектора и развития искусственного интеллекта, считает координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.
В ходе ПМЭФ глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил журналистам о том, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив между Россией и США.
"Сейчас идет много разговоров о строительстве туннеля между Аляской и Россией. Пока проект сырой, только обсуждаемый, но тем не менее перспективы есть. На мой взгляд, реализация такого проекта позволит многое сделать в различных сферах сотрудничества, он даст большой мультипликативный эффект", - сказал Воротников в беседе с РИА Новости.
"Еще одним из важных направлений сотрудничества мог бы стать обмен опытом по созданию дата-центров на территории российской Арктики. Вопрос очень важный и для США, и для России, и опыт США по развитию дата-центров, особенно для искусственного интеллекта, уже огромный. А в российской Арктике есть главное условие для работы ЦОДов – естественный холод", - считает Воротников.
Третье перспективное направление связано с газохимией – в Арктической зоне РФ большие запасы природного газа, а его сжижение также происходит при низких температурах, что позволяет развивать здесь соответствующие проекты. Использование таких технологий позволит превращать газ в другие химические продукты.
При этом, предупредил эксперт, у подобного проекта очень большой срок реализации, хотя эффект от него будет достаточно высокий. Ведь для того, чтобы проект оказался успешным, необходимо будет сделать доступной Чукотку. "Надо строить железную дорогу, автомобильные дороги, по которой будут перевозиться грузы и доставляться в США. С другой стороны, мы должны будем получать грузы с той стороны и эффективно их реализовывать", - пояснил Воротников.
Названа самая перспективная конструкция тоннеля в Беринговом проливе
3 ноября 2025, 05:04