Эксперт оценил перспективы строительства тоннеля между Россией и Аляской

Краткий пересказ от РИА ИИ Проект строительства тоннеля через Берингов пролив между Россией и США может дать импульс сотрудничеству двух стран в энергетическом секторе, добыче и переработке ресурсов, а также в развитии искусственного интеллекта. заявил доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

Для успешной реализации проекта необходимо будет сделать доступной Чукотку, построить железную и автомобильную дороги для перевозки грузов.

МУРМАНСК, 18 июн – РИА Новости. Строительство тоннеля под Беринговым проливом между Россией и США в перспективе могло бы дать импульс сотрудничеству двух стран в разных сферах, в том числе в том, что касается энергетического сектора и развития искусственного интеллекта, считает координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

В ходе ПМЭФ глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил журналистам о том, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив между Россией и США.

"Сейчас идет много разговоров о строительстве туннеля между Аляской и Россией. Пока проект сырой, только обсуждаемый, но тем не менее перспективы есть. На мой взгляд, реализация такого проекта позволит многое сделать в различных сферах сотрудничества, он даст большой мультипликативный эффект", - сказал Воротников в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, подобный проект открывает перспективы при взаимодействии двух стран в добыче и переработке ресурсов. В частности, в России существуют свои передовые технологии, но и в Америке накоплен немалый опыт, который может быть полезен нашей стране.

"Еще одним из важных направлений сотрудничества мог бы стать обмен опытом по созданию дата-центров на территории российской Арктики . Вопрос очень важный и для США , и для России, и опыт США по развитию дата-центров, особенно для искусственного интеллекта, уже огромный. А в российской Арктике есть главное условие для работы ЦОДов – естественный холод", - считает Воротников.

Третье перспективное направление связано с газохимией – в Арктической зоне РФ большие запасы природного газа, а его сжижение также происходит при низких температурах, что позволяет развивать здесь соответствующие проекты. Использование таких технологий позволит превращать газ в другие химические продукты.