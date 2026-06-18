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Путин встретился с премьером Восточного Тимора на саммите Россия – АСЕАН - РИА Новости, 18.06.2026
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18:40 18.06.2026 (обновлено: 18:44 18.06.2026)
Путин встретился с премьером Восточного Тимора на саммите Россия – АСЕАН

Путин встретился с Гужмао на саммите Россия – АСЕАН в Казани

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Восточного Тимора Шананом Гужмао на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Восточного Тимора Шананом Гужмао на саммите Россия-АСЕАН в Казани, передает корреспондент РИА Новости.
Саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. Глава государства в четверг продолжает серию международных встреч. Накануне он провел переговоры с главами делегаций Филиппин, Брунея и Малайзии.
Восточный Тимор – перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщается в материалах Кремля к переговорам. В 2027 году будет отмечаться 25 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.
Между Россией и Восточным Тимором развивается политический диалог, поддерживаются контакты в области безопасности. Растет интерес к гуманитарным обменам, включая науку, образование и подготовку кадров. Кроме того, осуществляется в целом конструктивное взаимодействие на международных площадках, в том числе в ООН и в рамках диалогового партнерства Россия-АСЕАН.
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В миреВосточный ТиморРоссияКазаньСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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