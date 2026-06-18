Путин встретился с премьером Восточного Тимора на саммите Россия – АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Восточного Тимора Шананом Гужмао на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Восточного Тимора Шананом Гужмао на саммите Россия-АСЕАН в Казани, передает корреспондент РИА Новости.
Восточный Тимор – перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщается в материалах Кремля к переговорам. В 2027 году будет отмечаться 25 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.
Между Россией и Восточным Тимором развивается политический диалог, поддерживаются контакты в области безопасности. Растет интерес к гуманитарным обменам, включая науку, образование и подготовку кадров. Кроме того, осуществляется в целом конструктивное взаимодействие на международных площадках, в том числе в ООН и в рамках диалогового партнерства Россия-АСЕАН.
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23 февраля 2025, 06:17