Дергающийся глаз часто связан с перенапряжением, рассказал врач

По словам врача, тики могут возникать из-за хронического недосыпания, интенсивной рабочей нагрузки или подготовки к экзаменам. Также он отметил, что подергивание глаза может быть симптомом бешенства, черепно-мозговой травмы, блефароспазма или синдрома сухого глаза. Кроме того, причиной может стать дефицит магния и витаминов группы B, добавил Умнов.