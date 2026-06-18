Дергающийся глаз часто связан с перенапряжением, рассказал врач

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подергивание века часто возникает на фоне психоэмоционального перенапряжения, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
- Тики могут быть индикатором не только стресса, но и серьезных патологических процессов, например синдрома Туретта или расстройств аутистического спектра.
- Подергивание глаза может быть симптомом различных состояний, включая черепно-мозговую травму, блефароспазм, синдром сухого глаза, а также может быть связано с дефицитом магния и витаминов группы B.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Подергивание века часто возникает на фоне психоэмоционального перенапряжения, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
"Непроизвольные сокращения мышц век, известные как тики, часто являются индикатором психоэмоционального перенапряжения. Однако данный симптом может также свидетельствовать о наличии серьезных патологических процессов, например синдрома Туретта или расстройств аутистического спектра", - сказал Умнов "Газете.Ru".
По словам врача, тики могут возникать из-за хронического недосыпания, интенсивной рабочей нагрузки или подготовки к экзаменам. Также он отметил, что подергивание глаза может быть симптомом бешенства, черепно-мозговой травмы, блефароспазма или синдрома сухого глаза. Кроме того, причиной может стать дефицит магния и витаминов группы B, добавил Умнов.
Врач рассказал, почему может дергаться глаз
16 февраля 2025, 03:10