Современный Теркин. Учитель истории рассказал о друге, погибшем на СВО

Владислав Шаблов на круглом столе "Историческое просвещение молодежи: лучшие форматы и практики" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Специальная военная операция уже стала частью истории. А вместе с этим приходит понимание: память о ее героях нужно сохранять уже сейчас. Как это делать и зачем – в интервью РИА Новости рассказал учитель истории Православной гимназии во имя Святых Кирилла и Мефодия г. Нижнего Новгорода Владислав Шаблов. Он выпустил книгу "Живы будем – не помрем", посвященную своему однокласснику, кавалеру двух орденов Мужества, участнику СВО и поэту Илье Шадрину.

– Вы учитель истории и обществознания. Почему вы решили написать книгу?

- Илья был моим одноклассником. Мы 11 лет проучились вместе и стали близкими друзьями. Когда началась спецоперация, он ушел на фронт с первых дней – был кадровым военным, псковским десантником. Еще в девятом классе он начал писать стихи, а на СВО продолжил – уже о войне. Однажды я сказал ему: "Илья, ты прямо как поэт-фронтовик, как Симонов, надо твои стихи издать". Он улыбнулся и ответил: "Ну, дай бог все сложится – и издадим". Но Илья погиб в 2024 году. Мне хотелось сохранить о нем память. Когда я начал собирать его стихи, понял: одних стихов мало. Тогда я поговорил с мамой Ильи, Натальей Владимировной, и мы попросили его друзей, одноклассников, учителей написать все, что они о нем помнят.

© Фото из личного архива Владислава Шаблова Владислав Шаблов и Илья Шадрин на вручении аттестатов в июне 2016 г, Шаблов - слева, Шадрин - справа © Фото из личного архива Владислава Шаблова Владислав Шаблов и Илья Шадрин на вручении аттестатов в июне 2016 г, Шаблов - слева, Шадрин - справа

– Книга называется "Живы будем – не помрем". Почему вы выбрали именно это название?

– Лично у меня Илья ассоциировался с Василием Теркиным – с таким солдатом-балагуром, который в любой ситуации не теряет присутствия духа. Он постоянно повторял эту фразу: "Живы будем – не помрем". Когда я начал собирать книгу, сразу понял, что название будет именно таким – его любимая фраза. А потом я нашел эти же строки у Твардовского и подумал: надо же. Получается, все правильно сделали.

© Фото из личного архива Владислава Шаблова Шадрин Илья Максимович перед отправкой в зону СВО (личный архив) Шадрин Илья Максимович перед отправкой в зону СВО (личный архив) © Фото из личного архива Владислава Шаблова 1 из 3 © Фото из личного архива Владислава Шаблова Владислав Шаблов и Илья Шадрин во время последней встречи весной 2024 года, Шаблов - слева, Шадрин - справа Владислав Шаблов и Илья Шадрин во время последней встречи весной 2024 года, Шаблов - слева, Шадрин - справа © Фото из личного архива Владислава Шаблова 2 из 3 © Фото из личного архива Владислава Шаблова Шадрин Илья Максимович в парадном мундире с орденами и медалями Шадрин Илья Максимович в парадном мундире с орденами и медалями © Фото из личного архива Владислава Шаблова 3 из 3 Шадрин Илья Максимович перед отправкой в зону СВО (личный архив) © Фото из личного архива Владислава Шаблова 1 из 3 Владислав Шаблов и Илья Шадрин во время последней встречи весной 2024 года, Шаблов - слева, Шадрин - справа © Фото из личного архива Владислава Шаблова 2 из 3 Шадрин Илья Максимович в парадном мундире с орденами и медалями © Фото из личного архива Владислава Шаблова 3 из 3

– Планируете ли вы использовать книгу на своих уроках, классных часах, уроках мужества?

– Я постоянно рассказывал об Илье своим ученикам, они были увлечены самим процессом издания книги. Презентацию в гимназии планирую провести осенью. Регулярно рассказываю о нем, и уроки мужества теперь для меня всегда связаны с судьбой Ильи. В музее при гимназии я выставил его личные вещи, например флягу, которая была с ним на службе. Мои ученики рисуют иллюстрации к его стихам. Мы хотим издать отдельный сборник стихов Ильи с этими рисунками и отправить в зону спецоперации – это, оказывается, очень востребованная практика.

– Что, по-вашему, эта книга может дать школьникам?

– Я постарался написать книгу простыми словами. Одна моя знакомая, учительница, сказала: ощущение, будто сидишь за столом, пьешь чай и идет семейный рассказ. Вся жизнь Ильи от детства – как формировалась его личность, что его закалило, что воспитало. Для тех, кто собирается в военные вузы, это особенно полезно: чтобы поняли, как все происходит, а не жили розовыми мечтами. Это история о том, как обычный парень стал героем.

© Фото из личного архива Владислава Шаблова Владислав Шаблов на презентации книги в ДК им. Дубровских г. Кулебаки Нижегородской обл © Фото из личного архива Владислава Шаблова Владислав Шаблов на презентации книги в ДК им. Дубровских г. Кулебаки Нижегородской обл

– Если бы вы могли передать через эту книгу одно послание всем российским школьникам и их родителям – каким бы оно было?