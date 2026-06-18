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Из магазинов приложений в Индии временно удалили Telegram - РИА Новости, 18.06.2026
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15:51 18.06.2026
Из магазинов приложений в Индии временно удалили Telegram

Apple и Google временно удалили Telegram из магазинов приложений в Индии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране ноутбука
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мессенджер Telegram был удален из Google Play и App Store в Индии по приказу правительства.
  • Временная блокировка мессенджера действует до 22 июня и связана с проведением национального медицинского экзамена.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мессенджер Telegram был удален из Google Play и App Store после приказа правительства Индии о блокировке Telegram на время проведения национального медицинского экзамена, сообщает издание Hindu.
"Во вторник вечером, через несколько часов после приказа правительства, по крайней мере один оператор сотовой связи уже заблокировал доступ к сервису, а приложение было удалено из Google Play и Apple App Store" - пишет издание.
Telegram временно заблокирован в Индии по требованию национального агентства Индии по тестированию, отвечающего за проведение основных вступительных экзаменов в высших учебных заведениях. Распоряжение действует до 22 июня, на время пересдачи абитуриентами вступительных медицинских экзаменов
Первоначально экзамен проводился в мае, однако его результаты были отменены из-за крупного скандала с утечкой экзаменационных материалов.
По данным национального агентства по тестированию, правительство Индии приняло решение об ограничении Telegram на уровне платформы только после того, как другие меры, включая скоординированные удаления, не смогли пресечь распространение поддельных ответов на вопросы экзамена.
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