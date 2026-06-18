Из магазинов приложений в Индии временно удалили Telegram

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мессенджер Telegram был удален из Google Play и App Store в Индии по приказу правительства.
- Временная блокировка мессенджера действует до 22 июня и связана с проведением национального медицинского экзамена.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мессенджер Telegram был удален из Google Play и App Store после приказа правительства Индии о блокировке Telegram на время проведения национального медицинского экзамена, сообщает издание Hindu.
Первоначально экзамен проводился в мае, однако его результаты были отменены из-за крупного скандала с утечкой экзаменационных материалов.
По данным национального агентства по тестированию, правительство Индии приняло решение об ограничении Telegram на уровне платформы только после того, как другие меры, включая скоординированные удаления, не смогли пресечь распространение поддельных ответов на вопросы экзамена.