Из магазинов приложений в Индии временно удалили Telegram

Первоначально экзамен проводился в мае, однако его результаты были отменены из-за крупного скандала с утечкой экзаменационных материалов.

По данным национального агентства по тестированию, правительство Индии приняло решение об ограничении Telegram на уровне платформы только после того, как другие меры, включая скоординированные удаления, не смогли пресечь распространение поддельных ответов на вопросы экзамена.