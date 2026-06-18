Эксперты рассказали, что делать, если забыли вещи в такси

Краткий пересказ от РИА ИИ Пассажир, который оставил личные вещи в такси, должен в первую очередь связаться с водителем через приложение.

Если до водителя не удалось дозвониться или с момента поездки прошло больше двух дней, необходимо обратиться в службу поддержки и описать забытый предмет.

Если в машине остался телефон, с которого был оформлен заказ, можно обратиться в поддержку с устройства родственника или друга.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пассажир, который оставил личные вещи в такси, должен в первую очередь связаться с водителем через приложение, специальная кнопка для звонка доступна в течение 48 часов после поездки, рассказали РИА Новости в "Яндекс Go".

"Если пассажир забыл личные вещи в такси, в первую очередь стоит связаться с водителем через приложение - кнопка звонка в истории заказов доступна в течение 48 часов после поездки. Чаще всего этого достаточно, чтобы договориться об удобном способе возврата вещи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если до водителя не удалось дозвониться или с момента поездки прошло больше двух дней, то необходимо обратиться в службу поддержки и подробно описать забытый предмет, а также указать детали поездки.

Кроме того, отдельно стоит отметить ситуацию, когда в машине остался телефон, с которого был оформлен заказ. В этом случае можно обратиться в поддержку с устройства родственника или друга, написать на электронную почту службы поддержки. Для поиска потребуется сообщить номер телефона, использованный при заказе, дату, время и адрес поездки.