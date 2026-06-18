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Эксперты рассказали, что делать, если забыли вещи в такси - РИА Новости, 18.06.2026
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02:29 18.06.2026 (обновлено: 02:38 18.06.2026)
Эксперты рассказали, что делать, если забыли вещи в такси

Пассажир может позвонить водителю такси, чтобы вернуть забытые в машине вещи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажир, который оставил личные вещи в такси, должен в первую очередь связаться с водителем через приложение.
  • Если до водителя не удалось дозвониться или с момента поездки прошло больше двух дней, необходимо обратиться в службу поддержки и описать забытый предмет.
  • Если в машине остался телефон, с которого был оформлен заказ, можно обратиться в поддержку с устройства родственника или друга.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пассажир, который оставил личные вещи в такси, должен в первую очередь связаться с водителем через приложение, специальная кнопка для звонка доступна в течение 48 часов после поездки, рассказали РИА Новости в "Яндекс Go".
"Если пассажир забыл личные вещи в такси, в первую очередь стоит связаться с водителем через приложение - кнопка звонка в истории заказов доступна в течение 48 часов после поездки. Чаще всего этого достаточно, чтобы договориться об удобном способе возврата вещи", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что если до водителя не удалось дозвониться или с момента поездки прошло больше двух дней, то необходимо обратиться в службу поддержки и подробно описать забытый предмет, а также указать детали поездки.
Кроме того, отдельно стоит отметить ситуацию, когда в машине остался телефон, с которого был оформлен заказ. В этом случае можно обратиться в поддержку с устройства родственника или друга, написать на электронную почту службы поддержки. Для поиска потребуется сообщить номер телефона, использованный при заказе, дату, время и адрес поездки.
"Главная рекомендация пассажирам - не откладывать обращение. Чем раньше поступит информация о пропаже, тем выше вероятность быстро найти и вернуть забытую вещь", - прокомментировали в компании.
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