Таиланд играет ключевую роль в АСЕАН, заявил Путин

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн во время встречи в Казани

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь АСЕАН Као Кимхорн во время встречи в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин заявил, что Таиланд играет ключевую роль в АСЕАН как одно из ее государств-основателей.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17–19 июня.

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Таиланд играет ключевую роль в АСЕАН, заявил президент России Владимир Путин.

"Таиланд играет ключевую роль в ассоциации как одно из ее государств-основателей", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Таиланда.

Президент в ходе встречи также выразил благодарность за теплое поздравление по случаю Дня России, которое поступило ему от короля Таиланда.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.

АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.