Премьер Таиланда назвал отношения своей страны с Россией важными

"Возвращаясь к тематике наших переговоров, двусторонних отношений, мы всегда считаем эти отношения важными, мы готовы развивать их, в особенности в свете грядущей 135-летней годовщины наших дипломатических отношений, которую мы будем отмечать в следующем году", - сказал премьер Таиланда.