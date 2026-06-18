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Премьер Таиланда назвал отношения своей страны с Россией важными - РИА Новости, 18.06.2026
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18:00 18.06.2026 (обновлено: 18:07 18.06.2026)
Премьер Таиланда назвал отношения своей страны с Россией важными

Чанвиракун назвал отношения своей страны с Россией важными

© POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Королевства Таиланд Анутин Чарнвиракул на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
Председатель правительства Королевства Таиланд Анутин Чарнвиракул на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© POOL
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Председатель правительства Королевства Таиланд Анутин Чарнвиракул на пленарном заседании саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил о готовности развивать отношения с Россией.
КАЗАНЬ, 18 июн – РИА Новости. Таиланд считает важными отношения с Россией и готов их развивать, заявил премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун.
Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьером Таиланда на саммите Россия - АСЕАН в Казани.
"Возвращаясь к тематике наших переговоров, двусторонних отношений, мы всегда считаем эти отношения важными, мы готовы развивать их, в особенности в свете грядущей 135-летней годовщины наших дипломатических отношений, которую мы будем отмечать в следующем году", - сказал премьер Таиланда.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
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