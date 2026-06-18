В деловом совете объяснили сокращение Таиландом срока безвиза для россиян

КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Сокращение властями Таиланда срока безвизового пребывания с 60 до 30 дней не направлено конкретно против россиян, а сделано для предотвращения злоупотребления режимом, заявил РИА Новости председатель Российско-Таиландского делового совета Иван Демченко.

Тем не менее, они пользуются всеми социальными благами, больницами, полицией, и так далее, отметил он.