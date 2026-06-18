В деловом совете объяснили сокращение Таиландом срока безвиза для россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Российско-Таиландского делового совета Иван Демченко заявил, что решение Таиланда сократить безвиз с 60 до 30 дней не направлено конкретно против россиян.
- Демченко отметил, что сокращение срока безвизового пребывания направлено на предотвращение злоупотребления режимом и не создает для россиян ограничений, отличных от остальных стран.
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Сокращение властями Таиланда срока безвизового пребывания с 60 до 30 дней не направлено конкретно против россиян, а сделано для предотвращения злоупотребления режимом, заявил РИА Новости председатель Российско-Таиландского делового совета Иван Демченко.
"Это в принципе ограничения, введенные для многих стран. Почему это делается? Потому что многие люди живут в Таиланде и не оформляют документы как налоговые резиденты, как люди с постоянным проживанием", - сказал он в беседе с агентством.
Тем не менее, они пользуются всеми социальными благами, больницами, полицией, и так далее, отметил он.
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"У россиян нет на сегодняшний день каких-то ограничений, отличных от остальных стран", - добавил Демченко.
Ранее министр туризма и спорта страны Сурасак Пханчаренворакул сообщил, что власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран, в том числе России, и вернут прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней.
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