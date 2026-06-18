"Смертельная зона": на Западе пришли в ужас из-за ситуации в зоне СВО

"Так называемая “зона поражения” представляет собой прифронтовую территорию, где господствуют беспилотники. Они поражают все, что движется — от личного состава до техники. <…> Уже сейчас украинские пехотинцы тратят по несколько дней на то, чтобы добраться до позиций в этой смертельно опасной зоне — под непрерывным наблюдением и угрозой разведывательных и ударных беспилотников", — говорится в материале.