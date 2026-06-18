Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военнослужащие тратят несколько дней, чтобы добраться до передовой из-за российских беспилотников.
- По словам источника, в будущем ВСУ могут столкнуться с невозможностью проникновения в «зону поражения».
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Украинские военнослужащие из-за российских беспилотников тратят несколько дней, чтобы добраться до передовой, сообщает немецкий портал Business Insider со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны Украины.
"Так называемая “зона поражения” представляет собой прифронтовую территорию, где господствуют беспилотники. Они поражают все, что движется — от личного состава до техники. <…> Уже сейчас украинские пехотинцы тратят по несколько дней на то, чтобы добраться до позиций в этой смертельно опасной зоне — под непрерывным наблюдением и угрозой разведывательных и ударных беспилотников", — говорится в материале.
По словам источника, не исключено, что "в будущем ВСУ в принципе не смогут проникать в зону поражения".
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ 5 июня сообщил, что Россия развивает применение искусственного интеллекта в сфере БПЛА.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава на передовой. В декабре прошлого года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что людские потери ВСУ, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион и продолжают расти.
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