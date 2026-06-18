Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех украинских бригад.
- Потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки в районах населенных пунктов Яцковка, Маяки, Лозовое, Червоный Оскол и Грушевка.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады морской пехоты", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Яцковка, Маяки и Лозовое в Донецкой Народной Республике, Червоный Оскол и Грушевка в Харьковской области.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки", - добавили в МО РФ.