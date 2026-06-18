Рейтинг@Mail.ru
Председатель Верховного суда Крыма ушел в отставку - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 18.06.2026
Председатель Верховного суда Крыма ушел в отставку

РИА Новости: ВККС прекратила полномочия председателя ВС Крыма Игоря Родионова

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ
Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление Игоря Родионова о прекращении его полномочий.
  • Его полномочия будут прекращены с 1 августа.
  • Родионов сам попросил об отставке.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ прекратила полномочия председателя Верховного суда Крыма Игоря Родионова, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Удовлетворено заявление Радионова Игоря Ивановича о прекращении его полномочий судьи, председателя Верховного суда республики Крым", - решила коллегия.
Его полномочия будут прекращены с 1 августа, Родионов сам попросил об отставке. Судья занимал этот пост с 2014 года.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
26 сентября 2025, 18:58
 
ПолитикаРеспублика КрымРоссияВысшая квалификационная коллегия судей РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала