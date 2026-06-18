Председатель Верховного суда Крыма ушел в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление Игоря Родионова о прекращении его полномочий.
- Его полномочия будут прекращены с 1 августа.
- Родионов сам попросил об отставке.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ прекратила полномочия председателя Верховного суда Крыма Игоря Родионова, передает корреспондент РИА Новости.
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"Удовлетворено заявление Радионова Игоря Ивановича о прекращении его полномочий судьи, председателя Верховного суда республики Крым", - решила коллегия.
Его полномочия будут прекращены с 1 августа, Родионов сам попросил об отставке. Судья занимал этот пост с 2014 года.
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26 сентября 2025, 18:58