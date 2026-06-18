Суд зарегистрировал два протокола на экоактивистку Чирикову*

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Коптевский районный суд Москвы зарегистрировал два административных протокола в отношении признанной в РФ иностранным агентом экоактивистки Евгении Чириковой*, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее в отношении Чириковой* были возбуждены уголовные дела, в том числе за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Суд заочно арестовал активистку, она объявлена в международный розыск. В настоящее время Чирикова* проживает за пределами России.