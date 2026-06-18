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Суд зарегистрировал два протокола на экоактивистку Чирикову* - РИА Новости, 18.06.2026
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22:59 18.06.2026
Суд зарегистрировал два протокола на экоактивистку Чирикову*

Суд зарегистрировал 2 протокола на Чирикову по закону об иноагентах

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЕвгения Чирикова*
Евгения Чирикова* - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Евгения Чирикова*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Коптевский районный суд Москвы зарегистрировал два административных протокола в отношении Евгении Чириковой*.
  • Дела возбуждены по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента"), которая предусматривает штраф для граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Коптевский районный суд Москвы зарегистрировал два административных протокола в отношении признанной в РФ иностранным агентом экоактивистки Евгении Чириковой*, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из них следует, что оба дела возбуждены по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента"). Данная статья предусматривает для граждан штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Дата судебного заседания пока не назначена.
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В январе 2024 года Минюст включил Чирикову* в список иноагентов, позднее она была внесена в перечень террористов и экстремистов в России. Она выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, является участником нежелательной в РФ НПО, сообщал Минюст.
Ранее в отношении Чириковой* были возбуждены уголовные дела, в том числе за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Суд заочно арестовал активистку, она объявлена в международный розыск. В настоящее время Чирикова* проживает за пределами России.
* Признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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