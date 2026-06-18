ВС утвердил приговор жителю ЛНР за участие в террористическом батальоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховный суд РФ утвердил приговор в отношении Игоря Романцова за участие в террористическом сообществе — батальоне "Айдар"*.
- Романцову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ утвердил приговор жителю Луганской Народной Республики за участие в террористическом сообществе – батальоне "Айдар"*, сообщает пресс-служба суда.
По данным пресс-службы, Игорь Романцов прошел обучение на полигоне во Львовской области, в результате которого приобрел знания, практические умения и навыки обращения с оружием и взрывными устройствами. После этого он принимал непосредственное участие в боевых действиях. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы. Апелляция оставила приговор без изменения.
Защита Романцова просила Верховный суд приговор отменить, а уголовное дело прекратить, так как фигурант добровольно вышел из состава батальона и сообщил правоохранительным органам о прохождении обучения в целях террористической деятельности.
"Судебная коллегия по делам военнослужащих ВС России, проверив доводы жалобы и материалы уголовного дела, установила, что нижестоящие инстанции с опорой на доказательства мотивировано пришли к выводу о том, что Романцов рассказал о своей противоправной деятельности только после задержания. Приговор оставлен без изменения", - рассказали в пресс-службе.
*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ
*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ
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