Рейтинг@Mail.ru
В США признали несостоятельным закон, по которому обвиняли Хантера Байдена - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 18.06.2026
В США признали несостоятельным закон, по которому обвиняли Хантера Байдена

Суд в США признал несостоятельным закон, по которому обвиняли Хантера Байдена

© AP Photo / Matt SlocumХантер Байден у здания федерального суда в Уилмингтоне
Хантер Байден у здания федерального суда в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Matt Slocum
Хантер Байден у здания федерального суда в Уилмингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд США признал несостоятельным закон о запрете на владение оружием для людей, употребляющих марихуану.
  • Апелляционный суд Пятого округа не поддержал попытку прокуратуры добиться тюремного срока для мужчины, который владел пистолетом и регулярно употреблял марихуану.
  • По мнению суда, обвинение неправомерно пыталось применить старые законы, направленные против алкоголиков, и такое применение нарушало бы Вторую поправку к Конституции.
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Верховный суд США признал несостоятельным закон о запрете на владение оружием людям, которые употребляют марихуану, как это было в том числе в случае с сыном экс-президента США Джо Байдена Хантером, следует из решения судей, с которым ознакомилось РИА Новости.
Гособвинение обратилось в Верховный суд после того, как Апелляционный суд Пятого округа не поддержал попытку прокуратуры добиться тюремного срока в 15 лет для мужчины, который признался в том, что владел пистолетом и при этом регулярно употреблял марихуану.
"Исторические законы, на которые опирается (правительство - ред.), были направлены на другие типы людей, сделано это было по другим причинам и работало иным образом… Решение суда Пятого округа утверждено", - говорится в документе.
По мнению суда, обвинение неправомерно пыталось применить в этом случае старые законы, направленные против алкоголиков и не учитывавшие такие вещества, как марихуана. Судьи решили, что в этом случае также будет нарушена Вторая поправка к Конституции, которая гарантирует право на хранение и ношение оружия.
Байдену-младшему также в свое время было предъявлено обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это грозило ему наказанием до десяти лет тюрьмы, однако Байден-старший перед завершением своего президентского срока помиловал сына.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Хантер Байден сбежал из США из-за долгов
10 апреля, 20:58
 
В миреДелавэр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала