В США признали несостоятельным закон, по которому обвиняли Хантера Байдена

Краткий пересказ от РИА ИИ Верховный суд США признал несостоятельным закон о запрете на владение оружием для людей, употребляющих марихуану.

Апелляционный суд Пятого округа не поддержал попытку прокуратуры добиться тюремного срока для мужчины, который владел пистолетом и регулярно употреблял марихуану.

По мнению суда, обвинение неправомерно пыталось применить старые законы, направленные против алкоголиков, и такое применение нарушало бы Вторую поправку к Конституции.

ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Верховный суд США признал несостоятельным закон о запрете на владение оружием людям, которые употребляют марихуану, как это было в том числе в случае с сыном экс-президента США Джо Байдена Хантером, следует из решения судей, с которым ознакомилось РИА Новости.

Гособвинение обратилось в Верховный суд после того, как Апелляционный суд Пятого округа не поддержал попытку прокуратуры добиться тюремного срока в 15 лет для мужчины, который признался в том, что владел пистолетом и при этом регулярно употреблял марихуану.

"Исторические законы, на которые опирается (правительство - ред.), были направлены на другие типы людей, сделано это было по другим причинам и работало иным образом… Решение суда Пятого округа утверждено", - говорится в документе.

По мнению суда, обвинение неправомерно пыталось применить в этом случае старые законы, направленные против алкоголиков и не учитывавшие такие вещества, как марихуана. Судьи решили, что в этом случае также будет нарушена Вторая поправка к Конституции, которая гарантирует право на хранение и ношение оружия.