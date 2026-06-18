В США признали несостоятельным закон, по которому обвиняли Хантера Байдена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховный суд США признал несостоятельным закон о запрете на владение оружием для людей, употребляющих марихуану.
- Апелляционный суд Пятого округа не поддержал попытку прокуратуры добиться тюремного срока для мужчины, который владел пистолетом и регулярно употреблял марихуану.
- По мнению суда, обвинение неправомерно пыталось применить старые законы, направленные против алкоголиков, и такое применение нарушало бы Вторую поправку к Конституции.
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Верховный суд США признал несостоятельным закон о запрете на владение оружием людям, которые употребляют марихуану, как это было в том числе в случае с сыном экс-президента США Джо Байдена Хантером, следует из решения судей, с которым ознакомилось РИА Новости.
Гособвинение обратилось в Верховный суд после того, как Апелляционный суд Пятого округа не поддержал попытку прокуратуры добиться тюремного срока в 15 лет для мужчины, который признался в том, что владел пистолетом и при этом регулярно употреблял марихуану.
"Исторические законы, на которые опирается (правительство - ред.), были направлены на другие типы людей, сделано это было по другим причинам и работало иным образом… Решение суда Пятого округа утверждено", - говорится в документе.
По мнению суда, обвинение неправомерно пыталось применить в этом случае старые законы, направленные против алкоголиков и не учитывавшие такие вещества, как марихуана. Судьи решили, что в этом случае также будет нарушена Вторая поправка к Конституции, которая гарантирует право на хранение и ношение оружия.
Байдену-младшему также в свое время было предъявлено обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это грозило ему наказанием до десяти лет тюрьмы, однако Байден-старший перед завершением своего президентского срока помиловал сына.
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