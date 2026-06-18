Суд отказал Euroclear Bank в приостановлении взысканий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитражный суд Москвы отказал Euroclear Bank в приостановлении принудительного исполнения решения о взыскании порядка 200 миллиардов евро убытков в пользу Банка России.
- Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear.
- Суд также отказал Euroclear в разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал Euroclear Bank, просившему приостановить принудительное исполнение приставами решения о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков в пользу Банка России, сообщил РИА Новости один из участников заседания, прошедшего в закрытом режиме.
Бельгийский банк 4 июня направил в суд ходатайство "о приостановлении исполнительного производства". Суд рассмотрел его на заседании в четверг.
"В приостановлении исполнительного производства отказано", - сказал собеседник агентства.
Несколько дней спустя, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению.
Суд первой инстанции 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на исполнение этого решения.
Девятый арбитражный апелляционный суд 8 июня отклонил жалобу Euroclear Bank на определение арбитражного суда Москвы об обращении решения к немедленному исполнению.
Суд первой инстанции в четверг рассмотрел также заявление Euroclear "о разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения". В удовлетворении этого заявления также было отказано, сказал РИА Новости источник.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.