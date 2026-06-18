Суд отказал Euroclear Bank в приостановлении взысканий

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы отказал Euroclear Bank в приостановлении принудительного исполнения решения о взыскании порядка 200 миллиардов евро убытков в пользу Банка России.

Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear.

Суд также отказал Euroclear в разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения.

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал Euroclear Bank, просившему приостановить принудительное исполнение приставами решения о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков в пользу Банка России, сообщил РИА Новости один из участников заседания, прошедшего в закрытом режиме.

Бельгийский банк 4 июня направил в суд ходатайство "о приостановлении исполнительного производства". Суд рассмотрел его на заседании в четверг.

"В приостановлении исполнительного производства отказано", - сказал собеседник агентства.

Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ Euroclear , взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро.

Несколько дней спустя, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению.

Суд первой инстанции 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на исполнение этого решения.

Девятый арбитражный апелляционный суд 8 июня отклонил жалобу Euroclear Bank на определение арбитражного суда Москвы об обращении решения к немедленному исполнению.

Суд первой инстанции в четверг рассмотрел также заявление Euroclear "о разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения". В удовлетворении этого заявления также было отказано, сказал РИА Новости источник.