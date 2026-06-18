Рейтинг@Mail.ru
Суд отказал Euroclear Bank в приостановлении взысканий - РИА Новости, 18.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 18.06.2026
Суд отказал Euroclear Bank в приостановлении взысканий

Суд отказал Euroclear Bank в приостановлении взыскания с него 200 млрд евро

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы отказал Euroclear Bank в приостановлении принудительного исполнения решения о взыскании порядка 200 миллиардов евро убытков в пользу Банка России.
  • Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear.
  • Суд также отказал Euroclear в разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения.
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал Euroclear Bank, просившему приостановить принудительное исполнение приставами решения о взыскании с него порядка 200 миллиардов евро убытков в пользу Банка России, сообщил РИА Новости один из участников заседания, прошедшего в закрытом режиме.
Бельгийский банк 4 июня направил в суд ходатайство "о приостановлении исполнительного производства". Суд рассмотрел его на заседании в четверг.
"В приостановлении исполнительного производства отказано", - сказал собеседник агентства.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро.
Несколько дней спустя, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению.
Суд первой инстанции 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на исполнение этого решения.
Девятый арбитражный апелляционный суд 8 июня отклонил жалобу Euroclear Bank на определение арбитражного суда Москвы об обращении решения к немедленному исполнению.
Суд первой инстанции в четверг рассмотрел также заявление Euroclear "о разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения". В удовлетворении этого заявления также было отказано, сказал РИА Новости источник.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
В МИД заявили, что Россия жестко ответит на новые санкции ЕС
Вчера, 15:54
 
МоскваУкраинаEuroclearЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала