Суд приговорил сценариста сериала "Счастливы вместе" к шести годам колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ Измайловский суд Москвы приговорил Станислава Берестового к 6 годам 7 месяцам колонии по делу об убийстве Дмитрия Лукина.

Суд взыскал компенсацию морального вреда и материального ущерба в пользу матери погибшего Лукина.

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Измайловский суд Москвы приговорил к 6 годам 7 месяцам колонии сценариста сериала "Счастливы вместе" Станислава Берестового по делу об убийстве участника телепроекта "Дом-2" Дмитрия Лукина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее в четверг обвинение просило квалифицировать действия Берестового по статье об умышленном убийстве и назначить 9 лет колонии строго режима, в соответствии с обвинительным приговором коллегии присяжных заседателей.

"Суд приговорил … признать Берестового виновным по части 1 статьи 105 УК РФ … назначить наказание в виде 6 лет 7 месяцев колонии строгого режима", - огласила приговор судья.