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Суд приговорил сценариста сериала "Счастливы вместе" к шести годам колонии - РИА Новости, 18.06.2026
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15:26 18.06.2026
Суд приговорил сценариста сериала "Счастливы вместе" к шести годам колонии

Суд приговорил сценариста "Счастливых вместе" к шести годам колонии за убийство

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Измайловский суд Москвы приговорил Станислава Берестового к 6 годам 7 месяцам колонии по делу об убийстве Дмитрия Лукина.
  • Суд взыскал компенсацию морального вреда и материального ущерба в пользу матери погибшего Лукина.
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Измайловский суд Москвы приговорил к 6 годам 7 месяцам колонии сценариста сериала "Счастливы вместе" Станислава Берестового по делу об убийстве участника телепроекта "Дом-2" Дмитрия Лукина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее в четверг обвинение просило квалифицировать действия Берестового по статье об умышленном убийстве и назначить 9 лет колонии строго режима, в соответствии с обвинительным приговором коллегии присяжных заседателей.
"Суд приговорил … признать Берестового виновным по части 1 статьи 105 УК РФ … назначить наказание в виде 6 лет 7 месяцев колонии строгого режима", - огласила приговор судья.
Также суд взыскал 2 миллиона рублей компенсации морального вреда и почти 500 тысяч компенсации материального ущерба в пользу матери погибшего Лукина.
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